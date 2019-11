La oposición aún discute si los representantes docentes en Codicen deben tener voto

En el programa del Partido Nacional estaba claro. El documento dejaba explícito su deseo de eliminar la representación docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) porque, para los blancos, en el gobierno educativo deben mandar los políticos y no los gremios. "La enseñanza es un asunto ciudadano y debe ser gobernada por los representantes de los ciudadanos", señalaba el texto.

Luego de las elecciones nacionales y ante las negociaciones con los otros socios de la coalición opositora, ese deseo nacionalista se puso en cuestión. Desde filas coloradas impusieron su voz para que no solo la idea de construir liceos modelos en zonas vulnerables se concretara sino para que, también, los docentes mantengan su cargo en la gobernanza del sistema educativo.

En un borrador del acuerdo final que trascendió en los medios de comunicación antes de que se conociera el documento final y al que accedió El Observador, había una decisión tomada respecto al asunto. Los blancos cedían al pedido colorado de que el cargo se mantuviera pero acordaban que los docentes en el Codicen tuvieran voz pero no voto.

Aunque con esa modificación la propuesta generaba menos rechazo entre los sindicatos que la planteada originalmente en filas nacionalistas, esa medida de reducción de poder no cayó nada bien en los sindicatos. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza (Fenapes) llamó a una conferencia de prensa para criticar los planteos educativos de la oposición y, en declaraciones a El País, el dirigente Javier Iglesias asoció la medida en cuestión con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

“La quita de autonomía y de representación docente de la ANEP es un acto de demagogia, de represión, es una limitación de la libertad de cátedra y se asemeja, demasiado, a las políticas que lleva Jair Bolsonaro en Brasil”, expresó el integrante de Fenapes a ese medio.

Pero esa aclaración sobre la voz y el voto se esfumó unos días después en el acuerdo oficial y la omisión dio lugar a cuestionamientos. En el acuerdo firmado por Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Edgardo Novick (Partido de la Gente) y Pablo Mieres (Partido Independiente), ahora solo está escrito que se "mantienen los consejeros electos por los docentes".

Dado el contexto, esa falta de especificidad en la elaboración de la propuesta sembraba dudas. En un eventual gobierno opositor, ¿los consejeros se mantendrán tal cual están en la actualidad, con voz y con voto? ¿O finalmente, como lo establecía el borrador, se le quitará poder de decisión a los representantes de los docentes?

El excandidato a vice del Partido Colorado y exconsejero del Codicen Robert Silva dijo al programa Todo Pasa de Océano FM de manera rotunda que, en el acuerdo, "al mantenerse la representación docente, se mantienen las condiciones tal cual están".

Los líderes de una eventual coalición firmaron ayer un acuerdo programático que tiene varios cambios respecto al borrador. Sobre la gobernanza en educación, @RobertSilva1971 aseguró que "al mantenerse la representación docente se mantienen las condiciones tal cual están". pic.twitter.com/XiX7H0yQsU — Todo Pasa (@TodoPasaOceano) November 6, 2019

Pero una semana después, en ese mismo programa radial, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, se contradijo con el colorado y volvió a dejar en duda que las condiciones actuales se mantengan. "La forma de participar (de los docentes) será parte de lo que se siga discutiendo con el resto de los partidos", sostuvo este miércoles.

"La forma de participar (de los docentes) será parte de lo que se siga discutiendo con el resto de los partidos", @beatrizargimon. pic.twitter.com/Xg7I1BzIK9 — Todo Pasa (@TodoPasaOceano) November 13, 2019

Uno de los consejeros de Primaria, Pablo Caggiani, señaló esta contradicción a través de su cuenta de Twitter y pidió a los favoritos para llegar al gobierno que informen "claramente lo que se propone".

"En una gimnasia redactora mantienen los consejeros docentes. Escuchas a "A" y te dice que con voz y voto. Escuchas a "B" y te dice que no se va a cambiar nada. Escuchas a "C" y dice esto. Debería informarse claramente que se propone", escribió Caggiani, compartiendo un tuit del programa radial con las declaraciones de Argimón. "Recordemos que desde los acuerdos multipartidarios el presidente de Codicen tiene doble voto y no existe una sola resolución que no se haya podido aprobar por el voto de los representantes docentes en los Consejos. ¿Cuál será la razón del cambio propuesto?", agregó.

"Seguimos conversando"

Pablo Da Silveira, en diálogo con El Observador, aclaró cual es la postura actual de la coalición respecto a este tema. El asesor de Lacalle Pou reafirmó que los representantes docentes se mantendrán en un eventual gobierno blanco pero reconoció que aún evalúan el poder de decisión que tendrán los docentes en el gobierno educativo.

"Las condiciones (de la representación docente en el Codicen) no están definidas y por eso no se especifican", explicó Da Silveira en sintonía con los dichos de Argimón. Si los consejeros docentes tendrán voto o no, aún está en duda. "El compromiso es una especie de foto del estado en el que se estaba de acuerdo en el momento en el que se cerró el acuerdo de la coalición. Pero esto sigue adelante, seguimos conversando", agregó Da Silveira.

Leonardo Carreño

Según dijo, una de los aspectos que están en análisis es la situación jurídica de los cambios que piensan hacer en cuanto a la gobernanza de la ANEP. En el acuerdo se establece, a su vez, que los consejos desconcentrados (Primaria, Secundaria, Técnico Profesional, Formación en Educación) pasen a ser direcciones unipersonales y que los directores generales de cada consejo pase a formar parte del Codicen. "Lo que pase con los representantes docentes depende de lo que pase con los directores generales", señaló quien será ministro de Educación si Lacalle Pou llega al gobierno.

Es que, según explicó, la complejidad de la gobernanza cambiaría según cómo se establezca el diseño institucional final. Para el nacionalista "no es la misma realidad" que nueve personas tengan voz y voto a que lo tengan cinco o tres.

De todas formas, Da Silveira planteó que puede haber "eventuales diferencias de orientación" sobre este asunto entre los diferentes socios de la coalición pero aseguró que se laudarán luego de estudiar el marco jurídico.

"Cuando tengamos la parte técnica clara, entonces vamos a poder tener una discusión madura sobre lo otro. No al revés como se ha hecho en estos últimos quince años. Esto cambió. Nosotros no somos el Frente Amplio. Nosotros queremos que funcione y que se respete la ley", remató.