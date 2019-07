La pelea de los chicos para llegar a los 500 votos

No tenían tantas listas como para darse el lujo de volantearlas. Tampoco podían estar presentes en todo el territorio nacional. Ellos mismos tuvieron que recorrer circuitos y se desempeñaron como delegados de mesa. Para los candidatos de los partidos chicos, la elección de ayer fue un despliegue de esfuerzo e ilusión.

La esperanza se fijó en un número: 500. Esa es la cantidad de votos que todas las agrupaciones debían superar para seguir en carrera hacia octubre. Y sin mucho aparato político ni recursos para poder imprimir listas a cuatro tintas, la tarea no era fácil.

Por eso algunos como Hugo Grossi, del Partido Orden Republicano, se pasaron el día recorriendo Montevideo para entregar listas a sus votantes. Estuvo en Pocitos, el Prado, la Unión, Buceo o Colón. “Es un trabajo muy artesanal y a pulmón. Salí de casa a las seis de la mañana”, contó a El Observador 12 horas más tarde.

Ayer no había listas en los circuitos y cada partido debía asegurarse de que las hubiera. No contando con tantos delegados, varios precandidatos decidieron arremangarse y acercar sus hojas de votación. Gustavo Salle, del Partido Verde Animalista, incluso recibió pedidos de listas a través de su teléfono celular. A eso de las 17.30 le llegó una nueva solicitud, pero a esa hora los militantes ya no estaban en ejercicio y Salle lamentó no poder auxiliar al contacto. “Nos quedamos con las ganas de tu voto”, tuvo que comentarle con voz sentida.

Su partido es el único que imprimió las listas sin diseño y en blanco y negro, lejos de las propuestas coloridas de otros precandidatos. “Es que lo económico pesa”, comentó uno de los seguidores que estaban en su sede. A quienes iban a buscar listas para votar, les recomendaban llevarse varias y dejarlas en el cuarto secreto, por si acaso. Ideas ante la falta de recursos.

En cambio César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), adoptó una actitud distinta en este punto. No fue a buscar votantes porque cree que los militantes tienen que poner algo de sí. “Le exigimos sacrificio al militante, a todo el que nos quiera votar. Nosotros nos autoexigimos en nuestro momento”, comentó poco antes de votar en la zona de Buceo, cerca de donde vivía cuando se mudó a la capital para estudiar.

En este punto –el reparto de listas– Asamblea Popular (que a diferencia de los antes mencionados tiene representación parlamentaria) estuvo más sólida que los demás partidos pequeños. Su líder, Gonzalo Abella, comentó con orgullo que a las nueve de la mañana habían logrado cubrir el 100% de los circuitos de la capital, y a las 11 ya habían llegado a todo el país, salvo a algunos circuitos rurales en cinco departamentos. “Con listas, no con delegados. Eso sería imposible”, aclaró.

Pobres pero millonarios

Desde los partidos pequeños se critica un sistema electoral que, a su modo de ver, está hecho para que los más ricos sean los que obtengan mejores resultados. Con poco dinero es más difícil llegar a todos lados o darse a conocer. Abella, de Asamblea Popular, ofreció algunos números.

“Tenemos una inversión de papeles e impresión de $ 500 mil. Dividilo por tortafritas, choripanes y colaboraciones… es terrible”, confesó. “Pero por otra parte, somos millonarios en horas voluntarias”, siguió. Sus seguidores le dieron alojamiento y comida en las localidades que visitó, le hicieron contactos con la prensa o lo ayudaron a recorrer los circuitos. “Esa es nuestra mayor riqueza”, aseguró con una sonrisa.

Objetivos

Para todos el objetivo principal fue superar los 500 votos. Pero además, muchos vivieron los comicios de ayer como un ejercicio de lo que ocurriría en octubre.

Por ejemplo Abella, del partido de izquierda, definió tres metas para la jornada de ayer: mostrar la adhesión nacional a su proyecto, evaluar las zonas adonde su mensaje llega, y medir su esfuerzo organizativo. “Encargamos esto con una gran alegría”, aseguró. Su agrupación tiene un diputado en el Parlamento y, en octubre, esperan llegar a tres bancas en esa cámara y una en el Senado.

Para Salle, “entre 2.000 y 2.500 es una votación satisfactoria”, y en octubre esperaría entrar al Legislativo. “Tengo la ilusión y la expectativa de llegar. Pero también estoy muy preparado para una eventual frustración o decepción”, confesó.

Vega, del PERI, pretendía duplicar la cantidad de votos obtenida en las internas anteriores, que fueron 1.596. “Como partido pequeño, tenemos que demostrarle a la población que la gente nos quiere votar”, dijo. De cara a octubre, espera conseguir dos diputados, ya que la vez pasada le faltaron pocas hojas para tener uno.

En las listas de Vega hay un dibujo de una hormiga. Un animal “muy agricultor, que planta dentro del hormiguero y se come el hongo”. La imagen podría servir para todos los “candidatos chicos”. Como explicó Vega, las hormigas “trabajan todas juntas para lograr su meta. Esperamos que la gente nos entienda y nos apoye bastante con esa idea”.

Según el escrutinio primario de la Corte Electoral -con el 63% de los votos contabilizados- los partidos que superaron los 500 votos fueron: Asamblea Popular, el PERI, el Partido Verde Animalista. Pasada la medianoche el Partido Digital llevaba 314 votos y el Partido de los Trabajadores 325. También compitieron los partidos Abriendo Caminos, Orden Republicano y Democrático Unido.