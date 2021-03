La popular función de Facebook que Twitter evalúa copiar

Twitter ha enviado a algunos usuarios de su plataforma una encuesta para sondear su opinión sobre la posibilidad de introducir una característica presente en la red social Facebook: las reacciones con emoji en los tuits.

Durante todo el mes de marzo, la plataforma ha mostrado a algunos usuarios una encuesta sobre el conjunto de emojis que más que les podría gustar, con distintas variaciones. Se trata de una característica similar a las reacciones de Facebook.

La red social californiana también pregunta a los participantes de la encuesta cómo se sentirían si vieran las reacciones de otros usuarios en sus tuits, en especial con las reacciones negativas, o el potencial uso que darían al emoji que muestra enfado.

Los conjuntos de emoji de la plataforma de Mark Zuckerberg recogen reacciones como "me gusta", "me entristece", "me importa", "me divierte", "me asombra", "me encanta", o "me enoja".

De acuerdo a lo que se ha revelado, Twitter utilizaría las primeras cuatro e incluiría algunas más: "increíble" (con cara de asombro o un fuego), "de acuerdo" (con un dedo pulgar hacia arriba) o "desacuerdo" (dedo pulgar hacia abajo).

Twitter ha confirmado los trabajos en las reacciones a TechCrunch. Sin embargo, apenas ha dicho que por el momento la encuesta es exploratoria porque quieren recoger contexto adicional con las opiniones de los participantes.

Asegura, además, que las reacciones no reemplazarían al emoji corazón que actualmente se usa para dar "me gusta". Tampoco se eliminaría el retuit.

Europa Press