La práctica obsoleta de un partido obsoleto

Si usted ha leído o escuchado en estos días que Estados Unidos está al borde del default y se preguntó cómo es eso posible, no se asuste. Un país como EEUU, con el amplio acceso al crédito de que dispone y su solvencia económica, tiene una media docena de maneras de no caer burdamente en una cesación de pagos a su deuda soberana. No estamos hablando de Grecia ni de Argentina.