La previa de los Grammy comenzó con un premio para Luis Miguel

Lady Gaga y Brandi Carlile se anotaron este domingo sus primeros Grammys en una ceremonia previa en la que también fueron premiados Luis Miguel y Claudia Brant en las categorías latinas. Gaga sumó dos gramófonos, uno por "Shallow" como mejor canción escrita para un medio visual y otro por "Joanne" como mejor presentación pop como solista.

Carlile, la artista femenina con más nominaciones esta noche, lleva tres premios, al arrasar en el género Americana (folklore de Estados Unidos) con su álbum "By The Way, I Forgive You" y su sencillo "The Joke".

"Música 'Americana' es la isla de los juguetes rechazados, he sido una inadaptada y esta música le ha dado forma a mi vida y me ha hecho quien soy e incluso me ha dado a mi familia", dijo Carlile emocionada.

"Salí del armario cuando tenía 15 años y estaba en la secundaria, y puedo asegurarles que nunca me invitaron a ninguna fiesta. Nunca llegué a asistir a un baile. Ser abrazada por esta comunidad duradera y amorosa ha sido la danza de toda una vida. Gracias por ser mi isla".

Setenta y cinco Grammys son entregados en una ceremonia previa a la gala que comenzará a la hora 22 de Uruguay.En esa previa fue premiada Brant, una artista que después de unos 20 años componiendo para los principales artistas latinos se llevó el Grammy por su propio álbum "Sincera".

"Es un disco hecho con amor a la música", dijo la argentina, y "no por los seguidores". Luis Miguel, que no asistió a la ceremonia, ganó mejor álbum regional mexicano con su disco de rancheras "¡México por siempre!". Es el sexto Grammy anglófono para el cantante de 48 años, que ganó el primero con 15 años.

La banda mexicana Zoé se llevó el Grammy a mejor álbum de rock latino, mientras que la orquesta estadounidense de salsa Spanish Harlem Orchestra ganó en la categoría de mejor álbum tropical.

