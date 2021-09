La progresiva revisión de la política de los bancos centrales

La Reserva Federal de Estados Unidos está definiendo con extrema cautela sus próximas acciones. No sólo porque aún no se ha disipado del todo la incertidumbre sobre la evolución de la economía sino porque además, sus acciones estarán sujetas al escrutinio político que habrá de decidir el nombramiento del próximo presidente de la institución a partir de febrero del año próximo.

Hasta ahora, la política monetaria tuvo un carácter expansivo, con una compra mensual de valores públicos de U$S 120.000 millones y una tasa de interés de referencia cercana a cero, con el doble objetivo de volver a una economía de pleno empleo y estabilizar a la inflación en el 2% anual.