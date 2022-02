La razón por la que Macron se negó a hacerse una PCR antes de reunirse con Putin (y por qué Bolsonaro tendrá que hacerse 5 pruebas)

Las imágenes y memes de ambos mandatarios separados por aquella mesa de cuatro metros de largo generaron probablemente más comentarios que el tema central de su encuentro: la crisis en la frontera de Ucrania.

El aparentemente desmesurado mesón no solamente fue motivo de burlas, sino también de sesudos análisis de expertos en comunicación no verbal. Algunos de ellos señalaban que se trataba de un mensaje diplomático que estaba enviando el Kremlin a Macron.

Sin embargo, la verdadera razón era otra: el presidente francés se había negado a hacerse una prueba de PCR requerida por las autoridades rusas como condición previa para poder acercarse a Putin, según ha confirmado el Kremlin.

Ese protocolo era inaceptable y no encajaba con las actividades que tenía programadas Macron, según dijeron a la BBC que fuentes francesas.

En contraste, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tendrá que someterse a cinco pruebas de este tipo si quiere acercarse a Putin durante la visita a Moscú que tiene programada para la próxima semana.

Los detalles de la visita de Macron al Kremlin surgieron después de que circularon reportes según los cuales el mandatario francés se negó a hacerse una PCR por temor a que los rusos obtuvieran muestras de su ADN.

El resultado fue que ambos mandatarios mantuvieron un encuentro marcado por estrictas medidas de distanciamiento social: no se dieron las manos ni se acercaron físicamente y se mantuvieron separados por el enorme mesón.

Fuentes diplomáticas francesas le dijeron a la agencia Reuters que Macron debía escoger entre hacerse la PCR rusa para acercarse más a Putin o aceptar estas medidas de distanciamiento social.

"Sabíamos bien que eso significaba que no habría apretón de manos y esa larga mesa, pero no podíamos aceptar que ellos obtuvieran el ADN del presidente", dijo a Reuters una de las fuentes, aunque sin explicar cómo los servicios secretos de Rusia podrían sacar provecho del ADN de Macron.

Will Putin and Macron do face painting after? #Ukraine #pointless #lipservice pic.twitter.com/hi9agrWzmZ