La reacción de Dawson ante la roja y las polémicas del partido entre Danubio y Peñarol

El arquero de Peñarol Kevin Dawson se levantó en silencio. Extendió la mano mirando a los ojos al árbitro Javier Bentancur, y le dijo: “Estoy bien expulsado”. Y se retiró de la cancha.

Así lo reveló el árbitro del partido que disputaron Danubio y Peñarol, Javier Bentancor, en charla con Referí donde explicó todas las acciones polémicas del encuentro disputado en Jardines.

La roja de Dawson

“Es muy clara, la distancia que recorre el jugador, el trayecto que corre, la fuerza que emplea y la forma en que se tira es claro que es roja. No hay doble lectura”, comenzó explicando Bentancor sobre la expulsión del golero de Peñarol a los 27 minutos de juego contra Danubio.

El árbitro agregó: “El golero sale corriendo de su arco e impulsado por la velocidad se tira hacia el rival utilizando una fuerza elevada donde pone en pone en riesgo al contrario. Se aplica el criterio de la fuerza que utiliza el jugador”.

“Cuando se retiraba, me saluda y me dice ‘estoy bien expulsado’. Habla muy bien de él”, contó Bentancor a Referí.

Agarrón a Dos Santos

En el primer tiempo Danubio reclamó dos penales. Uno contra Jonathan Dos Santos, que fue agarrado en el área. “En el córner se están agarrando los dos, no puedo cobrar una falta así, no sé quién agarra primero. En esas acciones hay mucho manoseo y toques y se no se puede identificar bien. Para cobrar un penal tiene que ser una falta muy clara”.

El árbitro agregó que en la acción de Pablo Ceppelini “el jugador cubre la pelota pero no utiliza una fuerza para que piense que haya sido penal. Tiene la pelota a distancia. Cubre la pelota con su cuerpo sin utilizar fuerza excesiva”.

La amarilla a Nacho González

Y finalmente Referí consultó a Bentancor por la acción del futbolista de Danubio Nacho González sobre el aurinegro Agustín Canobbio sobre el final del partido cuando se tira de atrás.

“Se tira con el pie extendido a robar la pelota, no hay un impacto claro entre el pie del jugador y el de Peñarol. Sí es falta de amarilla clara. Nunca me generó dudas en que podía llegar a ser amarilla. La falta que se produce no es clara, no va el tapón del jugador de Danubio contra la pierna del rival, lo termina enganchando”.