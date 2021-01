La recomendación de Rafael Radi sobre cómo el gobierno debe dirigirse a los jóvenes

El coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, entiende que uno de los desafíos que tiene el gobierno en la actual etapa de la gestión de la emergencia sanitaria es encontrar una comunicación dirigida a los jóvenes que tenga en cuenta " las coordenadas y los códigos de la generación" destinataria, para lograr efectos más eficaces en el comportamiento.

En diálogo con El Observador, el científico fue consultado sobre cómo consideraba que podía ser más adecuado el mensaje para concientizar sobre el riesgo de las aglomeraciones y fiestas clandestinas, cuya mayoría son realizadas por la población más joven. Muchos de estos eventos, sobre todo en el este del país –en temporada de verano–, han motivado la actuación de la policía, Prefectura y autoridades municipales, que debieron disolverlas en cumplimiento con la ley Nº 19.932 que rige desde el 21 de diciembre y que limitó el derecho de reunión.

"Seguramente ningún muchacho de 20 años mira un informativo en horario central, y por más mensajes que le envíen, no le van a llegar", respondió Radi, y agregó que Uruguay puede tomar ejemplos de otros países, que han intentado comunicar través de " estudiantes universitarios, o líderes de grupos sociales, laborales, religiosos, que trabajen con sus cogeneracionales".

Pero también afirmó que para transmitir los valores necesarios para incidir en las actitudes, debe trabajarse internamente en distintos ámbitos de la sociedad, como los sectores "educativos, laborales, y sindicales". "Hay un gran espacio (de trabajo) en Educación Secundaria", añadió.

Sobre estas estrategias comenzó a trabajar un subgrupo del GACH, liderado por el exviceministro de Educación y Cultura, Fernando Filgueira, que se incorporó en diciembre para analizar el nivel de acatamiento de los uruguayos a las medidas sanitarias.

El spot de Lavalleja

La Intendencia de Lavalleja difundió este lunes un video con el claro objetivo de concientizar a la población sobre los riesgos de descuidar las medidas sanitarias, y las consecuencias que tienen los contagios de coronavirus especialmente en las personas mayores de 50 años.

En el spot aparece un niño enojado, que le reclama a su abuelo que juegue con él, pero el anciano le responde que no puede, sin entrar en detalles. El espectador comprende en pocos segundos que el hombre había muerto, y a continuación se lee: "En Uruguay las víctimas de covid-19 tienen entre 50 y 95 años".

Consultado sobre este contenido, y si era el más apropiado para lograr los efectos buscados, Radi dijo que todavía no lo había visto pero que lo mejor es "mostrar la realidad de una forma de hacer a la persona parte de la solución y no estigmatizarla".

"A mí me da la sensación de que el mensaje estigmatizante y culpógeno no solamente no sirve, sino que genera rispideces sociales, y no me parece que sea el camino por el que hay que ir", aseguró el científico.