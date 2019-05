La reina del magnesio llega con su negocio a Uruguay

Ana María Lajusticia nació en España en 1924. Cuando decidió dedicarse a las ciencias naturales su abuela le aconsejó que estudiara bioquímica para poder trabajar en la industria y no solo en la docencia. Hoy, a punto de cumplir 95 años es química, dietista y empresaria.

Lajusticia fue la primera de su familia en entrar a la universidad, y una de las cuatro mujeres que cursaron la carrera de Ciencias Químicas en su generación. Se casó con el agricultor Manuel Feliu, y después de haber pasado por seis embarazos desarrolló una artrosis muy severa. Los médicos le recetaron cortisona y eso, junto a una dieta a base de hidratos de carbono le generó una diabetes tipo dos.



Para mejorar su postura, comenzó a usar un corsé hecho de varillas, que le dificultaba tareas diarias tan simples como atarse los cordones o subirse las medias. Según contó su nieta, Lara Feliu, a veces Lajusticia sentía que su cuerpo era una bolsa de nueces, “porque cuando se movía chocaban entre sí y sonaban”.

Un día una de sus hijas le regaló un libro llamado “Propiedades curativas del magnesio”. Con conocimientos de química y de suelos, más lo que aprendió de ese libro, la química decidió buscar una solución propia. Probando tres gramos de magnesio al día, notó mejoras en su estado físico. Comenzó a rebatir la diabetes y un día logró quitarse el corsé que llevó durante 21 años. “Los médicos no se lo creían” cuenta hoy su nieta.

La química descubrió que el magnesio interviene en 300 funciones en todo el cuerpo, en el sistema nervioso, en la síntesis de proteínas, en la relajación muscular, también le da buenas condiciones a los huesos, los dientes y las encías. Con su cuerpo como prueba decidió profundizar en el desarrollo de productos y así nació su propia marca.



Ana Maria Lajusticia fue pionera en introducir ese mineral en la dieta de los españoles, y continúa hasta hoy con una línea de 37 productos. Cuatro de ellos se podrán conseguir en los próximos días en las farmacias uruguayas: magnesio, colágeno con magnesio, tripófano con magnesio y carbonato de magnesio.

De química a emprendedora

En 1979 Lajusticia lanzó su primer libro, “El magnesio, clave para la salud”, vendió medio millón de ejemplares en su primera edición. Ese mismo año la revista Telva la consideró una de las 20 mujeres más influyentes de España, porque, según contó Feliu, “en ese momento nadie escribía sobre nutrición como ella lo hacía”.



Lajusticia es autora de varios libros: “Alimentación y rendimiento intelectual”, “La artrosis y su solución”, “Vencer la osteoporosis”, “La respuesta está en el colágeno”, “Colesterol, triglicéridos y su control”, “El magnesio en el deporte”, “El magnesio, clave para la salud”, “Contestando a sus preguntas sobre el magnesio”, “La alimentación equilibrada en la vida moderna” y “Dietas a la carta”. Todos están traducidos en 24 idiomas.

Después del boom de su el libro, la marca Ana Maria Lajusticia se creó el 9 de enero de 1980. Pero llegaron muchas críticas. Los médicos la trataron como si no tuviera idea de lo que hablaba, y según contó su nieta, durante mucho tiempo la llamaron “la loca del magnesio”.

En sus inicios, el logo de la marca era una fotografía auténtica de su creadora, contó Anna Solé, gerente general de la empresa Ana María Lajusticia. “Al principio tuvo tantos problemas con los médicos que dijo ‘yo confío en lo que hago, confío en que es bueno para la salud. Por eso no solo voy a ponerle mi nombre a la marca, voy a poner mi cara. Porque creo y no estoy loca’”.

Lajusticia no bajó los brazos y continuó defendiendo las propiedades del magnesio. “Los médicos fueron a por ella, pero nunca se desvió y 30 años después la clase médica le da la razón” dijo Solé.

“Mi abuela y el magnesio coexisten” opinó Feliu, “yo creo que ella no estaría viva si no fuera por el magnesio y el magnesio, en España, no sería tan conocido como es ahora de no ser por ella”.