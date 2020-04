La reina Isabel tendrá un cumpleaños discreto a causa del coronavirus

El próximo martes, la reina Isabel cumplirá 94 años. Cada año, por su aniversario, se dispara una salva de cañonazos en Hyde Park, en la Torre de Londres y en el parque real de Windsor, a unos 40 km al oeste de la capital. Sin embargo, este año no será así, según declaró una fuente del Palacio de Buckingham a AFP.

"No habrá salvas de cañonazos. Su Majestad deseó que no se ponga en marcha ninguna medida especial para autorizar los cañonazos, pues no lo considera apropiado dadas las circunstancias actuales", señaló la fuente.

El Palacio de Buckingham había anunciado previamente que este año tampoco tendrá lugar el desfile militar de "saludo a los colores", que se organiza cada junio para celebrar de forma oficial el cumpleaños de la reina.

A causa de la pandemia, Isabel II se encuentra retirada junto a su esposo, el príncipe Felipe, en el castillo de Windsor. Con 93 y 98 años respectivamente, ambos forman parte de la población de riesgo frente al coronavirus. Durante un discurso retransmitido por televisión durante la Pascua, la reina pidió a la población que resistan a la pandemia y prometió que "vendrán días mejores".

El Reino Unido anunció el sábado que el número de personas fallecidas a causa de coronavirus asciende 15.464, mientras 114.217 testeos dieron positivo al virus.

Fuente: AFP