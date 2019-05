La respuesta de Cosse y Martínez a la propuesta de debate de Larrañaga

"Ya que Cosse y Martínez insisten en descalificar nuestra propuesta de reforma constitucional, los invito a debatir", soltó el precandidato blanco Jorge Larrañaga en un acto en Pocitos este sábado, llamando a los precandidatos del Frente Amplio Carolina Cosse y Daniel Martínez, a debatir sobre la iniciativa Vivir sin miedo que el senador lleva adelante. Los frenteamplistas no demoraron en manifestarse sobre la invitación y expresar su rechazo.

Carolina Cosse lo hizo en su cuenta de Twitter, con la respuesta a un tuit de la cuenta del sector Alianza Nacional con la frase de Larrañaga. "Deberían primero ponerse de acuerdo dentro de su partido. Los compañeros Mario Bergara, Daniel Martínez, Óscar Andrade y yo, compartimos un programa y un partido (Frente Amplio) que nos une", escribió la exministra de Industria haciendo alusión a las diferencias que existen en la interna del Partido Nacional sobre la propuesta de reformar la constitución para, entre otras cosas, crear una Guardia Nacional integrada por militares para que colabore con la policía.

Daniel Martínez, por su parte, le respondió a Larrañaga en una rueda de prensa en el marco del lanzamiento de campaña de la Vertiente Artiguista. "Tengo buena relación personal con todos y no creo que sea momento de debatir. Todos tenemos un programa común", dijo el precandidato frenteamplista.

Para el favorito en su partido según las encuestas, el momento adecuado es luego de las elecciones internas. "Me falta decirlo en cuatro o cinco idiomas para que me entiendan, después de las internas no tengo ningún problema en debatir", dijo.

El exintendente aseguró que "el ejército no está formado para reprimir" y que el país cuenta con "una policía capacitada, formada, con más recursos".

A su vez, respondió la crítica de Larrañaga que dijo que "no sabe qué impulsa el Frente Amplio y Martínez" sobre el tema seguridad pública en particular. Martínez mencionó sus propuestas en el tema, diciendo que se debe "reforzar el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO)" además de "tener cárceles más modulares, más chicas" y generar "una coordinación diferente entre Fiscalía, Suprema Corte de Justicia y Ministerio del Interior".

"Reforzar la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y "darle presupuesto a la Fiscalía para la violencia contra la mujer", son otras de las propuestas que Martínez enumeró este domingo.

El plebiscito para la reforma que lidera Larrañaga, además de la creación de una Guardia Nacional propone regular los allanamientos nocturnos en lugares donde existan sospechas fundadas y se disponga de una orden judicial para el ingreso.

Otra de las medidas es que los presos cumplan la totalidad de las condenas, eliminando de este modo la libertad anticipada. También prevé la creación de la figura de la Reclusión Permanente Revisable, que establece que los delitos "gravísimos" —abusos, violaciones, secuestros, trata, homicidios, entre otros— sean penados con la máxima condena de 30 años.

La propuesta será sometida a plebiscito en las elecciones nacionales de octubre luego de que, en los próximas semanas, la Corte Electoral valide las más de 400 mil firmas recolectadas.