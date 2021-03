La salida de Marcela Losardo del ministerio de Justicia: ¿otro round que pierde Alberto Fernández a manos de Cristina?

La anunciada salida de Marcela Losardo del ministerio de Justicia es el tema del momento en Argentina. Losardo es una estrecha colaboradora del presidente Alberto Fernández, además de amiga y socia por más de 35 años. "Está agobiada", explicó el mandatario en una entrevista al espacio Minuto Uno del canal C5N.

Agobiada porque no viene de la política, explicó Fernández, y eso, dijo, es "desgastante". Fernández admitió que es cuestión de tiempo: "de que consiga un reemplazante para ella, que ella para mi es muy importante...muy importante".

Losardo, que no viene de la política como subraya el presidente argentino, está justamente en un cargo de alta relevancia política. En el medio de un fuego incesante desde el poder político gobernante contra el poder judicial y la Corte Suprema de Justicia. Y la ministra, a punto de salir, está desgastada.

Pero, ¿por qué se va? ¿Porque no aguanta las presiones del kirchnerismo duro? ¿Porque no quiere sentar a los jueces en el banquillo de los acusados como planteó el senador Oscar Parrilli, exjefe de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Lo que no dice el presidente Alberto Fernández es qué es lo que agobia a Losardo.

El articulista Carlos Pagni, crítico de la gestión oficial, apunta, en un simil bélico, que con la salida de Losardo, Fernández entrega "una nueva colina, como si fuera un presidente sitiado".

Losardo, como cercana colaborada de Fernández, respaldó los pedidos de reforma de los tribunales de justicia que el presidente relanzó durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado primero de marzo. El mandatario dijo entonces que se vivían tiempos de "judicialización de la política y de politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca".

Pero Losardo, como recogen los medios, precisó en los días siguientes que la tarea de la comisión legislativa bicameral para adelantar los cambios era "hacer propuestas, citar a audiencias públicas. No va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional". ¿La alejó eso, entre otras cosas, de la posición frontal de Cristina Fernández, sujeta a infinidad de juicios, contra una justicia a la que acusa de actuar como una corporación?

El caso, en el fondo, lo que plantea según analistas y medios en Argentina es quién detenta el poder en Argentina: el presidente Fernández o la vicepresidenta Cristina Fernández. En ese contexto, el reemplazo de Losardo será un tema a seguir e indicará cómo se libra esa batalla soterrada.

"Lo que buscan, dijo el mandatario, es que Cristina y yo nos peleemos. Y lo que los atormenta es que tengamos una mirada en común sobre lo que pasa en la Justicia. Y los dos tenemos una mirada en común, con una diferencia: ella tiene un padecimiento que yo no tengo”, continuó.

El relevo en el ministerio de Justicia ocurrirá luego de que en Brasil el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva le fueran anuladas sus condenas por decisión de un juez de la Corte Suprema de Justicia de ese país.

Según Fernández, "lo que ha hecho la Corte en Brasil es la muestra de que el 'lawfare' (guerra judicial) existe. Es reconocer que hubo una confabulación entre jueces y fiscales". Una situación que el mandatario compara con la de Argentina aunque se pasa por alto que es un juez el que decide ahora exonerar de culpas al exmandatario brasileño en el mandato de un gobierno contrario al de Lula.