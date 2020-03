La semana de los shows en Montevideo: los detalles de los espectáculos que copan la ciudad

Como pocas veces pasa, la cartelera de espectáculos musicales se llenó de opciones internacionales para este marzo 2020. Ya pasó Ricky Martin, la semana próxima vendrá Chayanne, pero el grueso está concentrado en la semana que transcurre, y que largó con la primera de las dos presentaciones de los Backstreet Boys en el Antel Arena, con entradas (casi) agotadas. Este es un repaso a todas las grandes opciones musicales de esta semana, con un anticipo de qué esperar en cada espectáculo, y qué tan convocantes han sido.

Backstreet Boys

PABLO PORCIÚNCULA/AFP

Este martes 9 el quinteto estadounidense volverá a llevar a su público en un tour nostálgico por sus hits más importantes de las décadas de 1990 y los 2000, salpicados por algunas de las canciones del disco más nuevo de la banda, DNA, publicado en 2019. Es un espectáculo de casi dos horas, y extenso en su repertorio, que abarca 33 canciones prácticamente sin pausa, festivo y enérgico, que apunta sobre todo a los seguidores de toda la vida, y que en el caso uruguayo esperaron más de dos décadas para verlos en persona. Pero no es imprescindible ser fan, también se disfruta como "espectador neutral".

Los cantantes están solos sobre el escenario, ya que para la música se utilizan pistas pregrabadas, pero están acompañados por un juego de tres pantallas gigantes que dan apoyo visual al espectáculo.

Para cada función se pusieron a la venta 7300 entradas, con el público ocupando toda la tribuna sur, tres cuartas partes de las laterales este y oeste, y el campo (donde se colocaron sillas). La primera función estaba agotada, por lo que se habilitó una segunda función, para la que aún quedan entradas en Tickantel, en campo y tribuna sur. En los últimos días se agregó un sector "campo de pie", a $ 1700.

Maroon 5

Maroon 5

La banda estadounidense es, al igual que los Backstreet Boys, una novedad en los escenarios locales, y son la excepción dentro de los grandes shows del mes, ya que son los únicos que no se presentan en el Antel Arena (que desde su apertura en 2018 se afirmó cada vez más como un escenario predilecto para estas grandes producciones, por su tamaño, comodidad y calidad). El grupo liderado por Adam Levine se presentará en el Estadio Centenario, con un escenario de cara a la tribuna Olímpica, la única habilitada para el show.

Se pusieron a la venta 20.000 entradas, aunque no se han agotado hasta el momento. Según la plataforma de venta de entradas Red UTS, al mediodía de este lunes quedaban más de 3500 boletos, repartidos entre los sectores más caros (van desde $ 5170 hasta $ 12300), y en el más económico ($ 1980). Para los sectores del primer anillo y la platea Olímpica, quienes paguen sus entradas a través de Mercado Pago reciben un 20% de descuento.

El grupo llega con el disco Red Pill Blues como novedad, y de ahí vienen la cuarta parte de las veinte canciones que están interpretando en las paradas previas de la gira. Por supuesto que no faltan sus hits principales, como Sugar, Moves like Jagger o She will be loved.

Tanto el show de los Maroon 5 como el de Backstreet Boys son gestionados por la productora AM, responsable de buena parte de los shows de gran escala a nivel uruguayo de los últimos años, como las visitas de los Rolling Stones, One Direction, Ed Sheeran, Phil Collins, el Cirque du Soleil, la fiesta de música electrónica Creamfields, y hasta el regreso de Jaime Roos a los escenarios.

Karol G

Dueña de uno de los hits del momento, la canción Tusa, interpretada junto a la cantante estadounidense Nicki Minaj, la colombiana se presentará en el Antel Arena el miércoles 11, luego de haber pasado en el verano por Punta del Este para cantar en la ceremonia de renovación de votos matrimoniales del futbolista Luis Suárez y su esposa, Sofía Balbi. Karol G llega a Uruguay como una de las artistas más populares del momento, líder en cifras de reproducción en plataformas digitales, el equivalente moderno a las cifras de ventas de discos.

Con la uruguaya Agus Padilla como encargada de abrir el show, la presentación de Karol G incluye una quincena de canciones, con la lógica presencia de Tusa, que incluso llega a repetirse en el setlist, además de algunas versiones de canciones ajenas, como Mi mala del dúo Mau y Ricky, o China, de su pareja, el también cantante Anuel AA.

Para el espectáculo de la artista colombiana se pusieron a la venta entre 7000 y 8000 entradas, y aunque hay sectores del Antel Arena agotados, aún quedan localidades a precios que van desde $ 2450 hasta $ 3050. La particularidad de esta presentación es que la producción está a cargo de la empresa argentina, EB producciones, que también gestionó su show en Buenos Aires, asociada con la empresa local Lujambio Producciones, que cuenta en su historial con el destaque de la presentación en Montevideo de la banda Aerosmith en 2013.

Bonus track: Montevideo Rock

El sábado 14 el festival organizado por la Intendencia de Montevideo tendrá su edición 2020 en el Parque Rodó. Además de la presencia de algunas de las bandas insignia del género a nivel local, como La Vela Puerca y Buitres, y algunos nombres emergentes como el grupo de hip hop Los Buenos Modales, también hay algunas visitas desde Argentina: las bandas Eruca Sativa, El Kuelgue, Marilina Bertoldi, el rapero Wos y su colega Nicki Nicole.

Las localidades para el evento tienen un costo único de $380, y están cerca de agotarse.