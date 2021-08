La suba del precio de la soja y "las soluciones mágicas que no existen": la respuesta de Paganini a las críticas del agro por suba del gasoil

La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), la Federación Rural y la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), rechazaron en las últimas horas el nuevo aumento de los combustibles que decretó el Poder Ejecutivo a partir del pasado sábado. Entre otros puntos señalaron que “la nueva metodología de cálculo no asegura a los sectores productivos un precio competitivo", según un comunicado

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, dijo este lunes que cualquier aumento de costos “pega en la paramétrica” de los sectores productivos de distinta manera y, “por lo tanto, puede pegar también en los precios”.

El jerarca recordó que por esa razón hasta el 1° de junio “no se tocó el precio del gasoil que llevaba tres años largo de congelamiento en pesos”. “Se hizo para que la zafra de cultivo no se afectara y para que el resto de la actividad económica del país que depende mucho del gasoil en un momento de pandemia no fuera afectada”, dijo a radio El Espectador este lunes.

Por otro lado, Paganini afirmó que al mismo tiempo en que el petróleo sube en el mundo – por eso se ha trasladado a los costos- “también suben los commoditties agropecuarios que generalmente tienden a ir juntos en el mundo y es lo que se ha notado ahora”.

“Estamos con precios de soja como no estábamos desde hace muchos años”, dijo el jerarca. La tonelada de soja puesta en Nueva Palmira tiene actualmente una cotización de US$ 501 por semana; hace un año atrás su cotización era de US$ 330 la tonelada, lo que arroja una suba de 52% en el último.

Según Paganini, “la buena noticia” es que sube el precio de los productos exportables y “la mala” es que sube el precio de uno de los insumos como es el petróleo, “pero el balance seguramente va a ser positivo”.

Además, en declaraciones a Teledoce, el ministro dijo que "no había más remedio” que ajustar los precios cualquiera fuera el sistema de fijación de tarifas que se tuviera. “Tuvimos la mala suerte en Uruguay de que el petróleo subió en estos meses”, insistió. “Las soluciones mágicas no existen”, añadió.