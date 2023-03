La suspensión del último acuerdo de reducción de armas nucleares entraña un grave peligro

La guerra en Ucrania acaba de cumplir un año y una de sus lamentables consecuencias es que el nuevo START o Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el último acuerdo de control de armas restante sobre armas nucleares y misiles ha dejado de existir.

El 21 de febrero, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que Rusia ha "suspendido" la participación en la versión New START II, aunque observará los límites establecidos en los misiles y las ojivas nucleares hasta que expire el acuerdo en 2026.

Anteriormente, Estados Unidos se había retirado de los otros dos tratados de control de armas, el Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM) en 2002 y el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) en 2019. Limitar la cantidad de lanzadores y ojivas, junto con el Tratado ABM, significaba que ambos países se abstendrían de construir escudos antimisiles y reducir las ojivas.

El Tratado ABM fue una contraparte de SALT o el Tratado de limitación de armas estratégicas, se negociaron juntos, mientras que START y New START son los sucesores de este último. ABM fue el primer tratado de control de armas que Estados Unidos abandonó después de la caída de la Unión Soviética.

Según el periodista Prabir Purkayastha, editor del sitio Newsclick.in, la lógica de los entendimientos -conocida como MAD, destrucción mutua asegurada- era que cualquier lado que atacara primero en una guerra nuclear podría eliminar la mayoría de las armas nucleares del otro lado. La pregunta era ¿podría el país que golpeó primero sobrevivir a la débil respuesta del otro país, cuya mayor parte de su infraestructura de misiles habría sido eliminada, con su liderazgo político y militar?

Esto llevó tanto a los Estados Unidos como a los soviéticos a construir una gran cantidad de ojivas y lanzamisiles de modo que incluso si el 95% de sus misiles nucleares fueran eliminados, los pocos restantes serían suficientes para destruir a su oponente.

En su apogeo, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían 64.000 ojivas en total, lo que se ha reducido al máximo permitido por el Nuevo START, a 1.550 cada uno, o 3.100 en total. El nuevo START también limita los lanzadores de cada lado a 700. Este inventario no tiene en cuenta las otras potencias nucleares como China, el Reino Unido, Francia, Israel, India y Pakistán, todas las cuales tienen armas nucleares, pero inventarios mucho más pequeños.

El tratado ABM, de no despliegue de escudos antimisiles estaba basado en que un escudo antimisiles podría eliminar la mayoría de los misiles lanzados después de que un país haya sido atacado primero y, por lo tanto, haya perdido la mayoría de sus misiles. Sin el Tratado ABM, la lógica de MAD significaría una carrera de armas nucleares en espiral, como sucedió antes.

Aunque la administración de George Bush abandonó el tratado ABM en 2002, no se construyeron escudos ABM, excepto dos permitidos por el difunto Tratado ABM. Por lo tanto, no había necesidad de aumentar las ojivas para derrotar a los misiles antibalísticos.

Si bien Estados Unidos abandonó el Tratado ABM en 2002, el primer despliegue potencial de misiles antibalísticos tuvo lugar en Rumania y Polonia en 2010. Los sistemas AEGIS Ashore de Estados Unidos desplegados en estos países tienen la capacidad de disparar misiles de crucero o misiles antibalísticos, desestabilizando un frágil régimen de control de armas basado en la no creación de escudos antimisiles balísticos.

El segundo tratado de control de armas que cayó después del Tratado ABM fue el acuerdo INF, que prohibía los misiles terrestres con un alcance de entre 1.000 y 5.500 kilómetros. Este acuerdo fue firmado por el ex presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y el ex presidente de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev en 1987. Su objetivo era reducir la amenaza de las armas nucleares en Europa.

Aunque el expresidente Donald Trump habló sobre China al retirarse del Tratado INF, Rusia percibió que con el frente de la OTAN moviéndose hacia sus fronteras, los misiles INF también llegarían a la frontera rusa. Los misiles nucleares de alcance intermedio en Polonia y Rumania, y la posibilidad de tales misiles de crucero en Ucrania en el futuro, se percibieron como una amenaza directa para Rusia. Con Estados Unidos abandonando el Tratado ABM e instalando baterías AEGIS capaces de disparar misiles de crucero y antibalísticos cerca de las fronteras de Rusia, toda la arquitectura de desarme cuidadosamente creada durante la Guerra Fría con la Unión Soviética ya no existía.

Para Purkayastha, más allá de los orígenes y las circunstancias de la invasión rusa a Ucrania, claramente, la guerra ha devenido en un conflicto entre Rusia y la OTAN. El apoyo militar a Ucrania durante el último año, incluidas las transferencias directas de equipo militar y fondos y el costo del apoyo de la OTAN, ahora supera los US$ 66 mil millones, cifra que es similar a todo el presupuesto militar ruso.

The Washington Post ha informado que la OTAN también ha brindado apoyo directo en el campo de batalla. The Post escribió el 9 de febrero: “Los funcionarios ucranianos dijeron que requieren coordenadas proporcionadas o confirmadas por Estados Unidos y sus aliados para la gran mayoría de los ataques que utilizan sus sistemas avanzados de cohetes proporcionados por Estados Unidos, una práctica previamente no revelada que revela un conocimiento más profundo y operativo. papel activo del Pentágono en la guerra”.

Como detalla el artículo, el papel de Ucrania es solo presionar el botón. Todo lo demás está siendo controlado por los Estados Unidos. La OTAN es un socio de pleno derecho de las fuerzas de Ucrania en esta guerra, ayudándolas a elegir dónde atacar y qué atacar e incluso proporcionando coordenadas a los sistemas de misiles.

Según Purkayastha es en este contexto que debe analizarse el intento de ataque con drones de Ucrania contra la base aérea de Engels en Rusia, a 600 kilómetros de la frontera con Ucrania. La base aérea de Engels almacena armas nucleares, y si la OTAN proporciona coordenadas para todos los ataques contra Rusia, la pregunta es si también proporcionó apoyo logístico al dron ucraniano que intentaba atacar un almacén de armas nucleares en Rusia. En otras palabras, ¿la OTAN realmente controló el dron o dio las coordenadas de la base aérea de Engels?

Esto es importante para entender el anuncio de Rusia sobre el Nuevo START. Rusia ha dicho que observará todos los límites de armas y lanzadores establecidos en New START, pero suspenderá el acuerdo hasta que expire. Significa que está suspendiendo todas las inspecciones de sus instalaciones nucleares, también como parte del acuerdo New START.

Inspeccionar las instalaciones nucleares de las partes signatarias es clave para el acuerdo, evitando que los dos oculten ojivas y sus ubicaciones. Si la OTAN está involucrada en atacar instalaciones rusas, incluidas las nucleares dentro de Rusia, entonces las inspecciones de sus instalaciones aumentan el riesgo de un ataque exitoso. Putin lo dijo en su discurso anual del 21 de febrero: “Sabemos que Occidente está directamente relacionado con los intentos de Kiev de atacar nuestra base de aviación estratégica. El especialista de la OTAN ayudó a dirigir aviones no tripulados para atacar estas instalaciones. ¿Y quieren inspeccionar nuestras instalaciones? Hoy esto es una tontería”.

Las acusaciones mutuas sobre los ataques a la planta nuclear de Zaporiyia forman parte del mismo problema. La posibilidad de accidentes nucleares a raíz de ataques de artillería o de misiles a instalaciones como la de Zaporiyia aumenta significativamente el riesgo de una escalada que conduzca al uso de armas nucleares.

Volver al control de armas es imprescindible, no solo para la paz en Europa, sino para la supervivencia de la humanidad. Es estúpido pensar que la guerra puede continuar entre la OTAN y Rusia sin la posibilidad de que se salga de control. A esto se debe agregar el estado casi crítico de la arquitectura del desarme, incluso con el último acuerdo en pie, el Nuevo START, ahora en riesgo.

Abandonar dos acuerdos de desarme nuclear y poner el último restante en virtual suspensión es una amenaza para la civilización. En un mundo que tiende a la multipolaridad, los líderes de los países no involucrados directamente en los conflictos en desarrollo no están muy dispuestos a promover seriamente conversaciones de paz, preocupados porque sus intereses nacionales puedan verse afectados si arriesgan demasiado en las arenas de la geopolítica mundial.

Ya no existen colectivos como lo fue el Movimiento de Países No Alineados que pueda actuar como un organismo independiente para desempeñar un papel de equilibrio entre bloques en disputa. Purkayastha considera que éste es quizás el momento más peligroso de nuestra historia después de la Crisis de los Misiles en Cuba y el hecho de que no se perciba como tal es la verdadera tragedia.

(Newsclick, Peoples Dispatch, The Washington Post)