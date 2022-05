“La tenés adentro, Shilton”: camiseta de Maradona reavivó cruces entre argentinos e ingleses de 1986

La subasta de la camiseta que Diego Armando Maradona usó en su consagratorio partido ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, reavivó cruces entre jugadores argentinos e ingleses que fueron protagonistas de aquel recordado encuentro en el que el 10 marcó su gol de “la mano de dios” y luego el tanto que para muchos es el mejor de la historia de los mundiales.

La camiseta había permanecido durante 35 años en manos del centrocampista inglés Steve Hodge, que la intercambió con el astro argentino al término del encuentro, como recordó el propio Maradona en su autobiografía "Tocado por Dios".

El jugador inglés la prestó al museo de Manchester y días atrás la subastó por la cifra récord de US$ 9.3 millones.

Ni para lavar los platos

Tras la subasta, el exarquero de la selección inglesa que sufrió los dos goles de Maradona, Peter Shilton, reiteró su malestar con el 10, quien falleció en noviembre de 2020.

“No hubiera cambiado (camisetas) con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día”, afirmó a The sun. “Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow”, agregó.

Además, dijo no saber que Hodge tenía la camiseta de Maradona en el vestuario y que, de haberse enterado, la historia de la casaca sería otra.

“Si yo y algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que Hodgey tenía su camiseta en el vestuario, no lo hubiese logrado. En el fervor del partido, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodgey está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía”, señaló.

El arquero agregó: “Mirando hacia atrás, apuesto a que está contento de que no nos hayamos enterado. Estábamos muy enojados, menos mal que no lo hicimos. Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego. Es justicia poética por haber sido estafado en esa Copa del Mundo. Es el mejor negocio que haya hecho un futbolista”.

La respuesta del Negro Enrique

“El Negro” Héctor Enrique, uno de los volantes de la selección argentina, quien se jacta de ser quien le dio el pase a Maradona en el gol que eludió a varios jugadores desde el medio de la cancha, le respondió a Shilton con un video que se viralizó.

El Negro Enrique le respondió a Peter Shilton: "Maradona te humilló".



Héctor Enrique, campeón del Mundo en el 86 y amigo de Diego Maradona, le respondió a Peter Shilton, arquero de Inglaterra durante esa Copa del Mundo.

“Peter Shilton la tenés adentro hace años. Qué grande el Diego. Un metro y medio mide Diego Maradona, te hizo un gol y vos fuiste con las manos. Te primereó, te utilizó toda la magia del potrero, toda la magia de Fiorito”, afirmó.

También recordó el otro gol. “Y después te dejó tirado por el piso, te humilló. A vos te humilló, no al resto. A vos sí, Peter Shilton. La tenés adentro. No importa lo que vos digas de la camiseta de Argentina, nosotros la amamos y la defendemos con el corazón. Y vos, Shilton, vos perdiste ese partido porque no tenés mano. Chau Shilton, la tenés adentro y no te la saca nadie. Nadie te la va a sacar”.

Aquellos cuartos de final en México, entraron en la historia y contribuyeron a apuntalar la leyenda controvertida de Maradona. En el minuto 51, justó después de un despeje de Steve Hodge, el capitán argentino marcó con la mano, el gol de "la mano de dios", que fue validado por el árbitro.

Solo cuatro minutos después, "el Pibe de Oro" marcó un gol antológico, elegido como "el gol del siglo" en una votación de la FIFA, partiendo de su campo con la pelota y deshaciéndose de cuatro jugadores ingleses y después de Shilton para acabar con el balón en el fondo de la red.

Argentina venció a Bélgica en semifinales por 2-0, con dos nuevos golazos de Maradona, y a Alemania Federal por 3-2 en la final para conquistar su segundo título mundial, ocho años después de ganar como local su primera Copa del Mundo.