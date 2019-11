La tierra de Colonización que tenía Delgado, lo que dijo Martínez y cómo fue el caso

“Todos sabemos que hace poco, vía judicial, el gobierno logró recuperar un campo que tenía a partir del año 1994, cuando era secretario del ministro de Transporte, el senador Álvaro Delgado”, disparó Daniel Martínez este miércoles, cuando en el debate presidencial intercambiaba con Luis Lacalle Pou sobre el rol del Estado y la visión de país.

El candidato del Partido Nacional enseguida le respondió a su par del Frente Amplio: "Está equivocado. Además de caer bajo está equivocado, diga la verdad", pidió.

El tema no volvió a surgir en el debate, pero al terminar Delgado alentó a Martínez a "informarse un poco mejor". "Yo conocía otro Daniel Martínez, no conocía un Daniel Martínez que cayera tan bajo y obviamente con datos muy imprecisos que se ve que no conoce. Tiene que informarse un poco mejor", afirmó el legislador reelecto en rueda de prensa.

¿A qué se refería Martínez y por qué, según Lacalle Pou, estaba equivocado? En mayo de 2018, el Instituto Nacional de Colonización rescindió el contrato de explotación de tierras a cinco colonos, entre ellos Delgado, por "incumplimiento de sus obligaciones como colono". El predio del senador nacionalista estaba en la colonia Horacio Ros de Oger, en Paysandú, y él lo explotaba desde 1997.

En diciembre, Delgado entregó las tierras al Instituto Nacional de Colonización (INC). Además, presentó un reclamo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque entendía que la resolución del organismo había sido "injusta y arbitraria", según dijo a El País entonces. El senador sostenía que la decisión estaba relacionada a la comisión investigadora de Ancap, que fue impulsada por Delgado y otros legisladores opositores.

La directora del INC, Jacqueline Gómez, explicó en el programa Visión Nocturna de radio Uruguay que los colonos a los que el 25 de abril del año pasado les rescindieron el contrato, habían incumplido varias condiciones exigidas por la ley para poder acceder a los predios del organismo. Estas disposiciones están establecidas en el artículo 101 de la ley 11.029.

Gómez marcó algunos de los incumplimientos que Delgado supuestamente cometió: no residir en el predio del INC, no hacer una explotación directa, poseer una mayor cantidad de tierras por fuera que las arrendadas al organismo y desempeñar "actividades que van en desmedro de la dedicación que se pueda tener para la explotación del terreno cedido".

La presidenta del organismo además dijo en Subrayado, al referirse a la rescisión del contrato de Delgado, que "las políticas subsidiadas no son para toda la sociedad, sino para los sectores que requieren una apoyo para poder mantenerse y trabajar en el sector rural”. Desde el oficialismo señalan que el senador reelecto obtuvo las tierras por "amiguismo político".

Sin embargo, este jueves Delgado negó la versión de quienes dicen que se benefició de sus contactos políticos para acceder a los predios del INC. El senador dijo en el programa Arriba Gente (Canal 10) que lo adquirió antes de entrar al Parlamento, en 1997. Además indicó que pagaba 70% más de renta que el resto de los colonos, por ser legislador y no vivir en el lugar.

El dirigente blanco señaló que Martínez mintió al decir que "por vía judicial" el gobierno recuperó el predio, ya que él lo entregó de manera voluntaria en diciembre de 2018. Sin embargo, aclaró que el tema seguirá en el ámbito judicial debido al recurso que presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Delgado también negó que el predio del INC en Paysandú al que accedió en la década de 1990 estuviera al lado de la del campo de su suegro, el exdiputado blanco Nereo Lateaulade, como sostuvo Martínez en el debate. El senador dijo en Canal 10 que esa fue "otra de las mentiras" del candidato oficialista, ya que su fallecido suegro nunca tuvo tierras en ese departamento.