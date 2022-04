La tonelada de colza está por encima de los US$ 750 y la de soja sobre los US$ 600

Tras una caída muy fuerte, hubo una gradual recuperación de los mercados agrícolas, que empiezan a ver cómo la guerra sigue y se vieron influenciados además por el dato del mal estado del trigo de Estados Unidos a la salida de la dormancia del invierno.

Solamente el 30% del trigo de invierno estadounidense está en buen estado. El dato sorprendió por lo negativo y agregó un factor de stress adicional a un mercado que ya está ajustado por las dificultades de la exportación del trigo del Mar Negro.

Por el lado del maíz, el panorama no es mejor. El alto costo del fertilizante llevó a una fuerte caída del área de Estados Unidos y tras la mala cosecha del año pasado de Brasil es también un mercado con incertidumbre en el abastecimiento.

Ambos precios se mantienen cerca de los US$ 300 por tonelada para el grano uruguayo puesto en silo, en cotizaciones interesantes.

El trigo sigue saliendo para exportación de modo de liberar los silos de Nueva Palmira para la entrada de la cosecha de soja que está en sus comienzos y que ganará ritmo durante la segunda quincena de abril.

En las referencias de precios locales fue una semana relativamente estable, en la que se sigue destacando el precio de la colza por encima de US$ 750 por tonelada, con un premio de aproximadamente US$ 150 por tonelada respecto a la soja, que se mantuvo entre US$ 600 y US$ 610 por tonelada.

Aunque fue una semana positiva para la soja en Chicago, el diferencial a favor del grano en Uruguay –que llegó a estar en US$ 40– se va emparejando y hoy los precios entre Chicago y lo que recibe el productor están casi a la par.

En tanto, el mercado cerealero sigue estable, con la cebada para malteo cotizando entre US$ 330 y US$ 340 por tonelada, el trigo sobre US$ 310 puesto en planta y el maíz sobre los US$ 300 por tonelada.

Con dos semanas relativamente despejadas, todo hace pensar que la cosecha uruguaya avanzará rápidamente, cerrando un ciclo 2021/22 excelente que determinará un récord de exportaciones.

Eso compensará muy parcialmente una muy mala cosecha de Argentina, Paraguay y sur de Brasil. En Paraguay, por ejemplo, la cosecha de 4 millones de toneladas, no llega a la mitad del año pasado.

