La trama de la ejecutiva que estafó al banco: indagan los envíos de dinero a Argentina

Las investigaciones en torno a la mega estafa perpetrada contra el Banque Heritage abrió a principios de agosto una nueva etapa, en la que el fiscal Enrique Rodríguez intentará determinar el papel de varias casas de cambio locales en el trasiego de dinero hacia Argentina, un servicio que la ejecutiva de cuentas condenada por estafa solía ofrecer a aquellos clientes que tenían ahorros en el banco suizo con sede en Uruguay, para evitar ser controlados por el fisco argentino.

La mujer había sido condenada por estafa en octubre de 2018 luego de que admitiera haber extraído unos US$ 2 millones entre los años 2003 y 2015 pertenecientes a una decena de clientes argentinos de la institución financiera. Aquella estafa fue posible gracias al elevado grado de confianza que la ejecutiva había cultivado con sus clientes, empresarios argentinos que resguardan su dinero en la plaza uruguaya para evitar el pago de tributos que reclama la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de su país.

En plena época del cepo cambiario en Argentina, la ejecutiva condenada se relacionó con sus clientes a través de una operativa que les permitía extraer dólares en Uruguay y recibirlos en cambios de Buenos Aires, sin necesidad de pasar por el sistema financiero argentino, y sin declararlo en la AFIP. Los clientes debían enviar una autorización para que un tercero extrajera el dinero en su nombre, luego esta persona dejaba parte del efectivo en un cambio uruguayo, luego lo extraía para depositarlo en un cambio de la city porteña o entregarlo directamente al cliente.

Según supo El Observador, un hombre llegó a realizar más de 40 extracciones en distintas cuentas, algunas por montos de alrededor de US$ 800 mil, para luego enviarlos a Argentina. Cómo fue que el banco no detectó esas operaciones, es uno de los puntos que deberá investigar el fiscal.

Aquella operativa de entregar a clientes en el exterior el dinero en efectivo por parte de un banco viola las normas del Banco Central. Sin embargo, desde el Banque Heritage señalaron que solo la ejecutiva condenada realizó esta operativa, y que se hizo a espaldas de las autoridades de la institución.

Los cambios investigados servían como lugar de depósito transitorio del dinero previo a ser enviado al exterior. Esta actividad también está prohibida por el Banco Central, ya que este tipo de instituciones no pueden aceptar depósitos.

También se investiga si hay una actividad ilegal en el trabajo del hombre que transportaba las divisas hacia Argentina.

El pasado 2 de agosto declaró el primero de los cambistas indagados en esta causa. El propietario del cambio ubicado en Ciudad Vieja, negó estar al tanto de las actividades ilegales de la ejecutiva, y dijo que solo aceptó el dinero del hombre que transportaba las divisas porque creía que en algún momento cambiaría los dólares por pesos argentinos.

Este trasiego de dinero se hacía con beneplácito de los clientes. La mujer aprovechó esa operativa adulterando los permisos para extraer dinero, de modo de sacar una mayor cantidad de efectivo y quedarse con una tajada. Los clientes, que no tenían usuario de ebanking porque temían que la AFIP descubriera sus cuentas, se conformaban con los reportes de actividad adulterados que la ejecutiva ofrecía, razón por la que nunca se enteraron de que les estaban robando dinero.

Según reconoció Pablo Donnangelo, abogado del propietario del cambio, su cliente admitió haber recibido en cuatro oportunidades sumas de dinero que el empleado de la ejecutiva condenada llevó a su negocio, y aceptó guardarlo bajo la promesa de que, al momento de extraerlo, él le cambiaría esos dólares por pesos argentinos.

Donnangelo dijo que es habitual que empresas dejen pesos en un cambio en horas de la tarde y que a la mañana siguiente los extraigan como dólares. Sin embargo, el hombre que decía trabajar para el Banque Heritage nunca llegaba a cambiar los dólares por pesos argentinos, por lo que el propietario del cambio decidió no aceptarle más dinero. “Cuando mi cliente se dio cuenta de que lo estaban usando como cofre fort y no había operación de cambio, él mismo le dijo que ya no le guardaría más dinero”, explicó Donnangelo.

El abogado agregó que su cliente tampoco hizo un análisis de riesgo de lavado de lavado de activos, ni reportó como operación sospechosa aquella actividad porque nunca llegó a concretarse una transacción de cambio. Desde el banco, en tanto, señalaron que nunca percibieron la actividad irregular porque eran varias personas la que extraían el dinero, tres de las cuales ya fueron condenadas por el delito de receptación.

La estafa del Heritage

La mujer de 56 años condenada por la estafa del Banque Heritage comenzó a trabajar en la institución financiera en 1982 . Tras 14 años de trabajo intachable, fue ascendida en 1996 al cargo de ejecutiva de cuentas, donde aprovechó la confianza que tenía con sus clientes para crear avales truchos con los que podía extraer importantes sumas de dinero, al tiempo que les enviaba estados de cuenta adulterados.

Si bien la mujer reconoció haber retirado hasta US$ 2 millones de dólares de cuentas de sus clientes, el banco estima que la maniobra asciende a los US$ 20 millones. La mayoría de los ahorristas afectados ya fueron resarcidos.