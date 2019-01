La UE no comunicó cambios y Uruguay sigue prendido al negocio de la cuota 481

El cierre de 2018 no fue el mejor para la ganadería uruguaya. Turquía, su principal destino para la exportación de ganado en pie, paralizó inesperadamente la pasada semana su mercado por tiempo indefinido y dio plazo para arribar con los barcos hasta el próximo 12 de febrero. En paralelo, la cadena cárnica cruzaba los dedos para que no surgieron novedades antes del 31 de diciembre en la negociación que entabló la Unión Europea (UE) con Estados Unidos por la cuota de carne vacuna de alta calidad terminada a grano (cuota 481). Este es un negocio millonario para la ganadería uruguaya, que durante el ejercicio pasado le reportó divisas por más de US$ 150 millones. Las últimas horas del 2018 transcurrieron y no surgieron novedades, aseguró una fuente oficial a El Observador, algo que termina siendo una “buena noticia” para el futuro inmediato de los corrales de engorde y los frigoríficos uruguayos.

El Consejo Europeo (CE) aprobó durante el último trimestre de 2018 el inicio de negociaciones con EEUU sobre la cuota 481, que apuntaría a dar a ese país un volumen fijo dentro de la cuota de 45 mil toneladas, que está exenta de aranceles. Esto limitará las colocaciones dentro de la 481 de Uruguay y Australia, que han sido en los últimos años los principales abastecedores de la cuota. Ese contingente fue creado solo para EEUU, pero luego se metieron por la ventana otros abastecedores de carne de Europa como Australia, Uruguay y, por último, Argentina.

En los reportes de mercado se ha manejado tentativamente que la UE podría ofrecer a EEUU un total de 35 mil toneladas, en un plazo gradual, que podría ser de cinco años, pero hasta ahora no hubo nada oficial.

Como Bruselas debió comunicar los cambios antes de fin de año, dado que como mínimo las condiciones actuales deberán mantenerse inalteradas por seis meses, en Uruguay consideran que ello asegura a que la cuota debería mantenerse -como mínimo- sin cambios hasta el trimestre que finaliza en setiembre. La cuota se asigna por trimestre (de 11.250 toneladas) y se asigna por orden de llegada sin importar el país de origen.

Durante el año 2017/18 Uruguay exportó 15.935 toneladas de carne vacuna dentro de la cuota 481, con un precio medio por tonelada US$ 9.525. Ello implicó la generación de divisas para la cadena cárnica local por una cifra superior a los US$ 151 millones.