La última locura de Cuevas: le suplicó de rodillas a una jueza para reclamar un punto

El uruguayo Pablo Cuevas superó la primera ronda del Torneo de Hamburgo, este lunes al vencer al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-2.

El Torneo de Hamburgo, uno de los últimos preparatorios para Roland Garros, que comienza el domingo, se disputa sobre tierra batida y reparte unos 1.400.000 dólares en premios.

Cuevas había clasificado al cuadro principal del ATP 500 de Hamburgo, al vencer al francés Gilles Simon, número 54 del ranking. El tenistas salteño venció 6-4 y 7-6 (2).

Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando el partido estaba 6-4, y 30-0 arriba en el primer game del segundo set, cuando sacaba Fritz. El uruguayo reclamó que el saque del estadounidense se había ido ancho, pero la jueza la cobró buena. "Please coming, coming" ("Por favor, vení"), dijo en un rocoso inglés el uruguayo, reclamando que la umpire se acercara a ver el pique de la pelota. "Look the line" (mirá la línea), agregó, pero la jueza no cambió su postura.

A una semana del inicio de Roland Garros, en lo que será el tercer y último Grand Slam del año luego de la suspensión definitiva de Wimbledon, debido a la pandemia mundial por coronavirus, el tenista uruguayo arrancó de la mejor forma. (En base a AFP)