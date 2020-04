La versión de Ana Olivera sobre el contenedor hallado en el puerto

La diputada comunista y exviceministra del Mides, Ana Olivera, dijo que no hubo "ni olvido, ni desidia, ni mala fe" en la gestión del contenedor con donaciones de insumos médicos que fue descubierto esta semana por las nuevas autoridades.

El director general de Secretaría del Mides, Nicolás Martinelli, informó que el gobierno se encontró en el puerto con un contenedor cargado con 10.000 tapabocas, máscaras para respiradores, tubos de oxígeno, jeringas, bicicletas, nebulizadores, colchones inflables, batas, gafas, sábanas, sillas geriátricas y camillas.

Los materiales habían sido donados por el Rotary Club de Canadá al Cotolengo Don Orione Masculino y llegó a la terminal montevideana en setiembre de 2017.

Olivera respondió las acusaciones a través de su cuenta de Twitter y dijo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) desautorizó en agosto de 2019 el uso de esos insumos "por no cumplir con la normativa" y ordenó su destrucción.

¡Nuevamente no otorgo! Ni "olvido", ni desidia, ni mala fe de las antiguas autoridades del Mides. Con claridad, en el expediente las autoridades del MSP, en agosto de 2019 informan que No autorizan la utilización de los insumos hospitalarios por no cumplir con la normativa. — Ana Olivera (@AnaO1001) April 14, 2020

Consultada por El Observador, la exsubsecretaria del Mides se explayó en su versión sobre lo sucedido. "La verdad amanecí sorprendida por la noticia y lo primero que hice fue llamar al antiguo presidente del Rotary Club, que en 2018 –cuando el contenedor llevaba un año en el puerto– se contactó con nosotros y nos preguntó si nos interesaba", dijo Olivera.

"Le dijimos que nos interesaba pero eso implicó que el Mides hiciera todo el trámite de nuevo", afirmó. Según Olivera, la cartera le planteó al Ministerio de Economía la exoneración de los impuestos para sacar el contenedor de Aduanas y poder abrirlo.

"El MEF hace el trámite y le envía al Ministerio de Salud la solicitud. ¿Por qué al Ministerio? He escuchado que nos pasamos la pelota de uno a otro, que la papa caliente, que no sé cuánto. Hoy y hace tres años, el rector en materia de salud es el Ministerio de Salud. Por lo tanto, el que iba a definir sobre esos materiales que estaban en la lista, iba a ser el Ministerio de Salud", expresó.

La dirigente comunista, intendenta de Montevideo entre 2010 y 2015, dijo que el MSP alertó a Economía acerca de materiales "no autorizados porque no cumplían con la normativa vigente". "Si me preguntás cuál es la normativa vigente yo no lo sé decir, pero eso es lo que escribe el MSP al MEF. Después viene la lista de lo que no está habilitado. A final de 2019 el MEF nos envía el expediente donde consta lo que dice Salud Pública y agrega que el resto del material –sillas por ejemplo– hay un problema en la traducción que viene en los documentos, firmada por una traductora pública, y eso es lo que hay que resolver para poder continuar el trámite", agregó.

Ante las críticas por no avisar a las nuevas autoridades, Olivera dijo que "el área específica dentro del Mides que se dedica a todos estos trámites es Logística" y "ha sacado durante todos estos años decenas de contenedores".

"Aquí hay un trámite que se hace habitualmente, hay una referente para los ministerios, y por lo tanto no había nada especial para comunicar. Ya estaba la decisión tomada por el organismo rector", argumentó la exviceministra.

Olivera aclaró que salió a contestar personalmente porque fue a ella a quien contactaron los rotarios por la donación. El Observador le consultó si tenía la documentación del expediente, pero la exjerarca contestó que eso hay que pedírselo al Mides.

Por su parte, cuestionó el "machaque persistente" contra la gestión anterior del ministerio y acusó a sus nuevas autoridades de "sembrar un manto de dudas". "Veo que se ha presentado como una gran cosa. Estoy absolutamente sorprendida al respecto", concluyó.