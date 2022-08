La visita de Nancy Pelosi a Taiwán desata el malestar en la Casa Blanca

La visita de Nancy Pelosi a Taiwán no cayó bien en la Casa Blanca. Aunque en Estados Unidos el Ejecutivo y el Legislativo comparten una postura de dureza ante China, el hecho de que la presidenta de la Cámara de Representantes pisara Taiwán ha añadido tensión a las tradicionalmente difíciles relaciones entre Washington y Beijing.

Según un artículo publicado por la corresponsal en Nueva York de El País de Madrid, María Antonia Sánchez-Vallejo, el viaje de Nancy Pelosi ha obligado al Gobierno a un ejercicio de equidistancia que, sin desautorizar a la líder demócrata, permita a la Administración de Joe Biden salir airosa del trance. “Pura retórica discursiva, con el correspondiente lubricante de la diplomacia, frente a la amenaza militar palpable en el estrecho de Taiwán, donde el ejército chino celebrará maniobras con fuego real a partir de este jueves. Frente a la tibieza de sus compañeros de partido en la Casa Blanca, Pelosi ha contado con el apoyo entusiasta de muchos republicanos”, dice Sánchez-Vallejo.

“Como hemos dicho, la presidenta tiene derecho a visitar Taiwán, como han hecho otros presidentes de la Cámara antes, sin incidentes, y muchos congresistas durante años, este incluido”, dijo el miércoles John Kirby, coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional. Aunque agregó una frase que toma distancia: “El viaje fue una decisión suya, y el Congreso es una rama independiente del Gobierno, como todos ustedes saben”. Kirby lo subrayó durante la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca. “Ni el lugar elegido para la declaración ni el contenido de la misma eran accesorios” analiza la corresponsal de El País en Nueva York.

Garantizar las medidas de seguridad en torno al viaje de Pelosi a la región dejó enseguida de ser el principal objetivo de la Casa Blanca. “La administración Biden se centró enseguida en la reducción de riesgos. Un sí pero no en cuanto a la oportunidad y la pertinencia del viaje que Kirby explicó con multitud de adversativas”.

“El viaje es totalmente congruente con nuestra tradicional política de una sola China”, dijo Kirby en “una doctrina de ambigüedad estratégica que excluye apoyar acciones unilaterales por la China nacionalista, pero que a la vez reafirma el apoyo de Washington a su seguridad y defensa. Dicho de otra forma, el reconocimiento diplomático del principio rector fundamental de Beijing de que solo hay un Gobierno chino. Según esta doctrina, Estados Unidos reconoce y tiene vínculos formales con Beijing, no con la isla de Taiwán, que China ve como una provincia irredenta a la que espera algún día devolver al redil”.

Washington ni rechaza ni acepta la reivindicación de Beijing sobre Taiwán, pero tampoco reconoce la independencia de la isla. “Ese difícil equilibrio se tambalea ahora por culpa de la acción de Pelosi, que desoyó la advertencia pública del presidente Biden acerca de que el ejército de Estados Unidos consideraba que la visita no era una buena idea en este momento” continúa Sánchez-Vallejo.

Inestabilidad en la región

La visita también ha levantado suspicacias en clave regional. “Si desde el primer minuto de su mandato Biden apostó claramente por una estrategia económica y diplomática en Asia para contrarrestar a China, reforzando alianzas, la maniobra de Pelosi deja especialmente expuestos a los socios regionales: de Japón a Australia, pasando por Corea del Sur o las pequeñas pero estratégicas Islas Salomón. El mensaje de Biden sigue siendo el mismo: pese a la contienda de Ucrania, Washington no se olvida de sus amigos asiáticos, en una región sometida a líneas de fuerza mayúsculas, las que marcan China y su tradicional rival, la India. Con un Estado fallido como Sri Lanka, pasto de los intereses de Pekín y Nueva Delhi, y con Afganistán reactivado como avispero yihadista, añadir inestabilidad a la región es como jugar con fuego” analiza la corresponsal en Nueva York de El País.

En apoyo de Pelosi “ha salido la plana mayor del Partido Republicano, con una carta suscrita por el líder de la minoría republicana en el Senado, el influyente Mitch McConnell, y otros 25 senadores. Un artículo de la propia Pelosi, publicado en el diario The Washington Post nada más aterrizar en Taipéi, subraya ‘el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la vibrante democracia de Taiwán’, pero sin ir más allá. Kirby remachó, por si quedaran dudas al respecto: ‘Nos oponemos a cualquier cambio unilateral en el statu quo por cualquiera de las partes. No apoyamos la independencia de Taiwán y esperamos que las diferencias entre uno y otro lado del estrecho se resuelvan pacíficamente’. Para que no pareciera una enmienda a la totalidad del viaje, Kirby afeó a Pekín haber hecho de la visita otra crisis o cuando menos ‘un pretexto para aumentar su agresividad y su actividad militar en el estrecho”.

La polémica ha rebasado los límites de la Casa Blanca para alimentar un agrio debate. La periodista de El País cita a su colega de The New York Times (NYT) Thomas Friedman quien publicó el martes un artículo titulado “Completamente imprudente” para describir la iniciativa de Pelosi en el mismo diario horas antes de confirmarse la escala en Taipéi. “Si Pelosi sigue adelante -escribió Friedman- en contra de los deseos del presidente Biden, hará algo completamente imprudente, peligroso e irresponsable”.

El veterano periodista de NYT continuaba: “Si creen que los aliados europeos, inmersos en una guerra existencial con Rusia, van a apoyarnos [en un conflicto abierto con Pekín] están interpretando mal el mundo”. La ficha que ha movido Pelosi, recuerda Friedman, echa por tierra los meses de continuados esfuerzos diplomáticos para convencer a Pekín de que no se alinee con Rusia, con la intervención directa incluso del presidente Biden y del consejero de Seguridad Nacional.