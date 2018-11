La volqueta de la discordia: ¿Quién tuvo la culpa en el choque frontal de los dos ómnibus de Cutcsa?

El choque frontal que se produjo en la noche de este lunes entre dos ómnibus de la empresa Cutcsa que circulaban por la avenida de las Instrucciones, y que dejó un total de 35 heridos, entre ellos dos mujeres embarazadas y uno de los choferes en estado grave, puso sobre la mesa el debate acerca de a quién le corresponde asumir la responsabilidad del siniestro.

Después de que se difundieran las imágenes del accidente, que fueron captadas por una cámara de seguridad de un edificio y publicadas por Subrayado, El Observador consultó al experto en seguridad vial, Arturo Borges, para deliberar si los actores involucrados cometieron imprudencias.

Empresa de volqueta

“Para empezar, la volqueta está en infracción ubicada donde estaba. Es un elemento en la calle que ocupa un carril entero por completo. Es un obstáculo absolutamente peligroso e inamovible”, explicó a El Observador Borges, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV).

Según indicó, la empresa responsable debió haber solicitado un permiso municipal para obstaculizar el tránsito de esa manera. “Debieron contemplar cuál era el riesgo que suponía dejar esa volqueta allí: obligaron a todos los vehículos a ciruclar por el otro lado de la línea amarilla, es decir, los obligaron a cometer una infracción grave”, detalló.

La ubicación de la volqueta

Pero la empresa negó haber cometido una infracción. “La volqueta contaba con toda la reglamentación que exige el digesto municipal”, dijo a Telenoche Marcelo Barrios, directivo de la compañía Brisma, la propietaria del contenedor. “En este caso la volqueta se toma como un vehículo: mientras no haya carteles de prohibido estacionar, se puede instalar en cualquier punto de la calle”, aseguró. Agregó que durante unos días el objeto se ubicó en la vereda pero, posteriormente, por tareas de saneamiento se ubicó sobre la calzada.

Borges señaló que sobre esa calle está prohibido estacionar y si actualmente no hay ninguna señalización municipal que así lo indique, la Intendencia de Montevideo es quien está en falta. “Y no solo por eso, los inspectores de tránsito debieron quitar de allí la volqueta. Estuvo aparcada allí durante una semana”, agregó el experto. Además aseguró que, de haber contado con el permiso, la normativa indica que unos “treinta o cuarenta metros” delante de la volqueta, debe haber un cartel que anuncie que la circulación de tránsito se reducirá a un único carril.

El Observador consultó a la Intendencia pero las autoridades prefirieron no dar declaraciones al respecto.

El rol de los conductores

Las imágenes del siniestro muestran que ninguno de los dos ómnibus atinó a reducir la velocidad justo antes del impacto. “Lo curioso de esas imágenes es que ninguno de los dos hizo alguna maniobra para evitar un desastre”, apuntó Borges respecto al video de las cámaras de seguridad que prueban que ninguno de los vehículos frenó o disminuyó la velocidad con la que circulaban.

“La maniobra para apartarse de la volqueta no comienza cuando el ómnibus ya está encima de la volqueta, sino que entre 50 o 100 metros antes. Entonces: ¿el conductor que venía de frente no lo notó? ¿Cómo no hizo algo? Eso también es curioso”, comentó el experto. Borges entendió que, a su juicio, hay una “evidente distracción de alguna de las dos partes”, pero prefirió no profundizar en la interpretación antes de que la justicia avance en la investigación.

“Es un tema complejo. Es evidente que todas las partes tienen responsabilidad, inclusive las autoridades municipales. Eso está claro”, concluyó Borges.