La Voz Uruguay ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo llega a la pantalla de Canal 10?

La Voz Uruguay, la versión local del certamen televisivo de talentos, ya tiene fecha de estreno en la pantalla de Canal 10.

Con una publicación en sus redes sociales el programa anunció la fecha de su desembarco en la pantalla nacional y un video en el que los "coaches", los jurados, aseguran que su objetivo "es encontrar la mejor voz del país".

"Vamos a comprobar que cada departamento, cada rinconcito del Uruguay está repleto de grandes voces", sostiene el cantante Lucas Sugo, uno de los jurados del certamen junto a Agustín Casanova, Rubén Rada y la argentina Valeria Lynch. La conducción estará en manos de Natalia Oreiro, quien ya conducía el programa de talentos del prime time de Canal 10, Got Talent Uruguay.

El programa se estrenará el próximo lunes 7 de marzo a las 21 horas.

En la primera etapa del programa, los cuatro jurados deberán elegir a los integrantes de sus equipos entre un centenar de aspirantes basándose únicamente en su voz en lo que llaman una "audición a ciegas".

Los participantes cantarán mientras los jurados los escuchan de espaldas y sólo podrán aquellos que estén interesados en que el cantante integre su equipo, o bien cuando terminaron de cantar.

Además habrá otras cuatro figuras de la música que se encargaran de ser los mentores vocales de los participantes que sean elegidos por los jurados: Victoria Ripa, Camila Sapin, Alejandro Spuntone y Juan Dittrich.

La Voz (The Voice) es un formato creado por el holandés John de Mol, responsable también de la creación de Gran Hermano. Su primera emisión fue The Voice of Holland, emitido desde 2010, y desde 2011 se realiza en distintas partes del mundo.

Hasta ahora la versión más familiar para el público uruguayo era la edición argentina del certamen, que lleva tres ediciones, una primera en 2012 y las dos siguientes emitidas en 2018 (ganada, de hecho, por un uruguayo, Braulio Assanelli) y 2021.. Esa versión, emitida originalmente por el canal Telefe, podía verse en Uruguay a través de Canal 4.