La vuelta del deporte: primero el turf, por varios cuerpos

En un país paralizado desde el 13 de marzo por la pandemia del coronavirus, el turf logró el martes pasado un paso vital para salir del confinamiento y a partir de la próxima semana se retomarán las competencias en los hipódromos de Maroñas y Las Piedras.

La reactivación se logró mediante la firma de un protocolo sanitario del que participaron el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la empresa HRU (que desde 2002 cogestiona el Hipódromo Nacional de Maroñas), Casinos del Estado de Uruguay, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y todas las gremiales de los actores hípicos.

No tomó parte del estudio de la reactivación de las carreras la Secretaría Nacional del Deporte (SND). “Nunca fuimos consultados, pero no lo digo como crítica, sino que las consultas se hicieron con otras dependencias del estado”, dijo a Referí Pablo Ferrari, subsecretario de Deportes.

Camilo Dos Santos

Fue clave en la articulación del acuerdo la participación de Gustavo Anselmi, flamante director general de Casinos del Estado de Uruguay y ex gerente corporativo de operaciones de HRU entre 2016 y 2017.

“La actividad se intentó reactivar cuanto antes por la gran cantidad de gente que vive del turf y que vieron seriamente menguados sus ingresos. Hay mucha gente en situación económica complicada y su única fuente de trabajo es el turf que es una salida económica importante para un montón de gente no preparada”, reveló Anselmi a Referí.

Durante la pandemia, HRU y Casinos del Estado del Uruguay colaboraron pagando $ 1.800 semanales a cada peón desde la paralización de las actividades.

Camilo Dos Santos

Pero también el Sistema Nacional Integrado del Turf que nuclea a los hipódromos de Melo, Paysandú, Colonia y Florida otorgó una asistencia única de US$ 100 mil que se dividió entre todos los actores hípicos que durante 2020 participaron en alguno de esos recintos. A cada actor le tocó una partida de $ 6.500.

¿Cuánta gente vive del turf? Actualmente hay 85 jockeys, unos 140 cuidadores (entrenadores) con patente y cientos de peones con lo que se superan las 1.000 personas solo entre estos tres actores hípicos.

Pasión por el turf

En el Programa de Gobierno del Partido Blanco, ganador de las últimas elecciones nacionales, el turf figuraba entre las preocupaciones relacionadas al Deporte: “Buscaremos vías de apoyo al sector ecuestre, que constituye una actividad importante para el deporte en Uruguay. Se analizarán medidas orientadas a fomentar el desarrollo del turf, entre las que se incluirá la plena incorporación del Sistema Integrado Nacional del Turf, que le da a la actividad sentido de pertenencia nacional, y la búsqueda de acuerdos regionales que permitan abaratar costos de traslado, tarifas y aranceles, de manera estimular la competencia de caballos nacionales fuera de fronteras. El turf genera miles de puestos de trabajo en todo el país, incluyendo cuidadores, jockeys, capataces, peones, vareadores, herreros, veterinarios, empleados de establecimientos de cría y de agencias de recepción de apuestas”.

Anselmi destacó que la gran cantidad de controles que se harán para descartar la presencia del covid-19 entre las personas que podrán entrar a los hipódromos fue clave para lograr que el protocolo fuera aprobado.

Camilo Dos Santos

¿Quién asume los costos?

Las empresas se los pagarán a sus funcionarios y al resto de los actores se les descontará del porcentaje que perciben por carrera.

Todos pusieron su granito de arena para que la situación pudiera salir adelante”, dijo Anselmi.

¿Cuánto cuesta un test? Según pudo saber Referí, en ASSE es gratis, en Instituciones de Asistencia Médica Colectiva ronda entre los $ 1.000 y $ 2.000 y en laboratorios privados va de $ 3.000 a $ 6.000.

Camilo Dos Santos

Edison Rodríguez, presidente del gremio de los jockeys, dijo a Referí que el jueves fueron todos controlados en un laboratorio que se instaló en Maroñas.

“Se llegó a un acuerdo y nos costó $ 2.890. Averiguamos por todos lados y gratis no sale porque si no tenés síntomas en la mutualista y en Salud Pública no te lo hacen. Por eso hay que ir a un laboratorio privado. Los primeros que averiguamos salían $ 4.600 pero conseguimos un mejor precio. Los vamos a repetir cada 15 o 20 días”.

El viernes le tocó el turno a los peones y a los cuidadores.

Rodríguez explicó por qué razón el turf vuelve antes que otras prácticas deportivas: “El Hipódromo es grande para la cantidad de gente que va a circular. El ingreso de los caballos se hará en forma independiente de modo tal que no se crucen los peones. Los jockeys van a estar bien distanciados y al no haber público se utilizará el palco para que no se amontonen en su cuarto. A diferencia de otros deportes, estamos todos muy separados. Desde que surgió la pandemia nunca hubo un caso positivo en Maroñas”.

Camilo Dos Santos

¿Cómo lo ven otros deportes?

Gastón Tealdi, integrante del consejo ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dijo a Referí que el retorno del turf no los apura.

“El turf, el tenis, el automovilismo son totalmente distintos a un deporte de contacto como el fútbol. No vamos a asumir riesgos con la salud de los jugadores o entrenadores volviendo prematuramente; vamos a seguir los lineamientos del Ministerio de Salud Pública y por eso fijamos la fecha de agosto para retomar el torneo”.

Michael Etulain, presidente de la Mutual de futbolistas, dijo por su parte: “Nuestro sector se rige por contratos laborales, las características legales y los vínculos que el jugador tiene con los clubes hace que no dependa de factores externos como las apuestas como en el caso del turf. Por esa relación de dependencia creo que llegado el momento el costo de los test deberá ser asumido por los empleadores que están por encima de los jugadores que son los clubes o por la AUF que está por encima de los clubes”, agregó Etulain.

Tealdi no se adelantó: “Será un tema de negociación con el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional del Deporte para ver cómo se financia, en fase de entrenamiento obviamente habrá que hacer tests y eso implicará un costo por lo que deberá analizarse cómo se financia”.

Camilo Dos Santos

Leandro Taboada, presidente de Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA) dijo a Referí: “Vamos a ir por partes. A esta altura me parece anecdótico. Llegado el momento lo pagarán por partes iguales los jugadores con los clubes, la televisión o la Federación. Hoy no es el eje de la cuestión, hay intereses que están por encima de eso”.

“Según el Ministerio de Salud Pública nosotros tenemos hoy un riesgo mayor de contagio. Los clubes necesitan tiempo para poder salir a venderse y conseguir espónsores. Los jugadores precisan tiempo para acondicionarse. La FUBB para organizarse”, afirmó Taboada.

El fútbol y el básquetbol –deporte de gimnasio– también son industrias de las que viven muchas personas. Pero las particularidades del turf lo harán volver antes.