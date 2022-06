Labat: “La indexación se va a resolver cuando logremos tener inflación más baja”

El presidente del Banco Central, Diego Labat, estimó que la inflación cerrará el año en torno a 8,5%, y que “seguirá unos cuantos meses” por arriba del rango meta establecido por las autoridades. La inflación cerró estable en los 12 meses en mayo en 9,37% y acumuló un trimestre prácticamente sin cambios.

“No hay ninguna duda que en el horizonte de 24 meses apuntamos a estar entre 3% y 6%. Otra cosa es que coyunturalmente y además con incertidumbre, porque no queda claro cuánto más va a durar esto, vamos a estar unos cuantos puntos por arriba del rango”, afirmó al programa Quién es Quién de Diamante FM y canal 5.

Hace pocas semanas durante el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, el titular del central había reconocido que el objetivo de 3,7% para 2024 era “muy ambicioso” y que la convergencia hacia esos objetivos será más lenta de lo deseado.

Salarios e indexación

Esta semana El Observador informó que la mayoría de las mesas del sector comercio que estaban habilitadas para negociar adelantar el pago del correctivo por inflación pasada como sugirió el gobierno no lo harán. Ello por decisión del sector empleador.

Consultado respecto a si esa decisión puede “descomprimir” la inflación, el titular del BCU consideró que puede tener un efecto, pero que “podrá ser de una décima”. Además, Labat recordó que la mayoría de los acuerdos salariales del sector privado ya prevén el correctivo por inflación para mitad de año.

“Puede haber un efecto mínimo, pero ahí no se juega la inflación. El partido está en pensar la inflación en un plazo mediano y largo”, insistió.

Por otro lado, consideró que “lo que no se puede hacer es echarle la culpa de la inflación a los salarios”. (…) Lo que hay es una indexación que es un mecanismo de protección que tienen los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo y los empresarios porque corrigen precios cuando le aumentan los costos”, dijo.

“La indexación se va a resolver una vez que logremos tener inflaciones más bajas. (…) Estamos haciendo que la política monetaria apunte a eso, a que logre que las expectativas se alineen. La gran mayoría de los países en el mundo hoy tienen un régimen de objetivos de inflación, los agentes económicos le creen y después fijan precios y salarios, todo en función de eso. Hacia eso tenemos que apuntar. Uno no le puede pedir a los agentes económicos que no se protejan, salvo que uno los ate de manos, cosa que creo no sería sana”, reconoció el presidente del BCU.

Expectativas desalineadas

Hasta ahora las expectativas inflacionarias de los empresarios uruguayos se mantuvieron en mayo 2 puntos por encima del techo del rango meta (6%) del BCU para el horizonte de su política monetaria (24 meses), según la última Encuesta de Expectativas Empresariales que divulgó el INE este martes.

De esta forma, la política más restrictiva —que está aplicando la autoridad monetaria para reducir y anclar las expectativas de los agentes económicos sobre el ritmo de suba de los precios— todavía no logra su objetivo.

Tras la última reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), el Directorio BCU decidió un incremento de la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 75 puntos básicos (0,75%), hasta 9,25%.

La “senda de ingreso gradual” a la fase contractiva de la política monetaria, prevé al menos dos aumentos adicionales de 50 puntos básicos (0,5%) en las próximas reuniones del Copom (julio y agosto), “hasta llevar la tasa de interés a niveles consistentes con la convergencia de las proyecciones del BCU a su objetivo de inflación", había señalado el comunicado de la última reunión. Desde setiembre de este año el rango meta inflacionario se reducirá en 1 punto su techo, a un rango de 3% a 6%.