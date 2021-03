Lacalle estimó que mayores de 70 se vacunarán "a fines de mayo, principios de junio"

El presidente, Luis Lacalle Pou, estimó que las personas mayores de 70 años estarán vacunados para fines de mayo o principios de junio, según "un cálculo primario".

"La recomendación que tenemos es vacunarlos con Pfizer (...) estamos viendo lo que está sucediendo en otros países, para ver si se autoriza la vacuna de Sinovac para mayores de 70", dijo Lacalle Pou en una rueda de prensa en Durazno, departamento al que viajó para participar de la ceremonia del 108° aniversario de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

Hasta el momento, la vacuna desarrollada por Sinovac está autorizada para personas de hasta 70 años, lo que permitió habilitar el grupo de personas de 50 a 70 años que comenzarán a vacunarse este jueves. A su vez, Lacalle dijo en conferencia de prensa que el gobierno está cerrando una nueva compra de 1.250.000 dosis de esa vacuna.

Por otro lado, el presidente se mostró desconforme con el ritmo de vacunación en algunos departamentos. "Desde el momento en que sobraron dosis en algunos departamentos, no, no estamos conformes (...) cuando uno ve el porcentaje de vacunación en algunos departamentos y en algunos sectores que fueron seleccionados para ser primeros en vacunarse, obviamente que lo que tenemos que hacer es empujar un poquito más", dijo.

El primer grupo priorizado fueron los militares, bomberos, policías, docentes, personal del INAU y personal de Aduana menores de 60 años. Luego la agenda para vacunarse con Sinovac se abrió para personas de 55 a 59 años y también se habilitaron 50 mil dosis de Pfizer para el personal de la salud más expuesto.

Críticas del Frente Amplio

Tras los anuncios de medidas por parte del gobierno para reducir la movilidad y los contagios de covid-19, varios dirigentes del Frente Amplio calificaron como "insuficientes" los anuncios del Ejecutivo.

"No me extraña, es una práctica usual. Están en todo su derecho como oposición de criticar al gobierno. Los políticos, y sobre todo los que somos gobierno, somos esencialmente criticables. Al que no le guste que agarre para otra cosa", respondió el mandatorio.

El senador y líder del sector Fuerza Renovadora, Mario Bergara se manifestó en Twitter catalogando los anuncios del Poder Ejecutivo como "insuficientes". Cuestionó que no se atienden las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y que "no hay reacción acorde a las circunstancias".

Por su parte, el senador y dirigente del MPP, Alejandro Sánchez sostuvo que el gobierno "insiste con las mismas y débiles herramientas para restringir la movilidad" y agregó que los trabajadores informales y los "140 mil nuevos pobres", no pueden soportar más "el ajuste y recorte de sus ingresos" sin tener políticas de protección.

"Chisporroteo" en la coalición

El próximo 5 de abril el gobierno de coalición se reunirá junto a los legisladores de los partidos que la conforman, como informó El Observador. El presidente dijo que la relación con Cabildo Abierto "no se tensó", luego del episodio del exvocal de ASSE, Enrique Montagno, quien renunció tras decir que había montado una "estructura gigantesca" en el prestador público y que había ingresado a 135 funcionarios.

Sobre la coalición, Lacalle Pou dijo "que hay chisporroteos...ustedes se han dedicado a difundirlos, más que yo lo saben todavía".