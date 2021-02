Lacalle, las vacunas VIP y una oportunidad que a la vez es amenaza: ¿el presidente debe ser de los primeros en inocularse?

Plaza de Minas, Lavalleja. Sondeo para la televisión local, de esos que no aportan mucho para evaluar cuantitativamente qué opina la población (por una falta de metodología científica que pueda proyectar esas opiniones), pero que sirven para escuchar voces al azar de al menos una parte de la ciudadanía. “Yo en lo personal no me voy a vacunar porque me parece que no hay muchas garantías”, dice un hombre. “Si veo al presidente que se la da, ahí pienso en dármela. Pero si no, no”, agrega. Otros también habían expresado antes sus dudas, por lo rápido que salieron las vacunas y lo que algunos entienden falta de confianza.