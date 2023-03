Lacalle: "Metaforicamente se aceptó" que hubo errores en el caso Astesiano

"Ayer se esperaba que yo me parara en el medio del recinto y me hiciera el harakiri". El presidente Luis Lacalle Pou comenzó así su respuesta sobre la falta de mención a los casos de su excustodio Alejandro Astesiano y el de la entrega de un pasaporte al narco Sebastián Marset en el discurso ante el Parlamento realizado este jueves.

Según el mandatario, "metafóricamente se aceptó" que el gobierno tuvo errores en ambos casos al decir que el "camino" de la actual administración "no ha estado exento de piedras y complicaciones", dijo en una entrevista con el programa Primera Mañana (Del Sol).

"No le hemos sacado la cola a la jeringa", valoró Lacalle, quien reconoció que en el caso de Astesiano "lo primero" que hizo "fue reconocer el error" y luego "tratar de enmendarlo".

De todas formas, el presidente dijo: "No quiero entrar en esta polémica porque creo que se ha levantado el nivel de fuego (...). Ganas no me faltan".

En este sentido, Lacalle apuntó contra la oposición: "Entiendo el afán y la voracidad del Frente Amplio, que seguramente extraña el poder. No estaba preparado y nunca pensó que iba a haber una alternancia en el poder, y yo creo que lo más sano es la alternancia", remarcó.

Para el presidente "todo eso" provocó que desde el partido opositor "eleven el poder de fuego" y "hayan hecho acusaciones que son totalmente fuera de tono" en el caso que involucra a su excustodio.

"Cada uno actúa como le parece, y por suerte acá nos cruzamos en todas las esquinas, en todos lados, sabemos cómo es cada uno y la vida sigue", relató Lacalle, y agregó que situación de este estilo sacan "al real de ser de cada uno", por lo que sirven para "ver quién es cada uno y hasta donde está dispuesto a ir en estos temas".

Al mandatario le preguntaron qué les diría a las personas que indicaron que la "corrupción/caso Astesiano" es lo que menos les gustó del gobierno, alternativa que fue la más elegida con el 24% de los votos en la última encuesta de la consultora Opción. "Primero reconocer el error, al menos por los elementos que yo tenía al momento de tomar la decisión", respondió.

"Yo no sé en cuántos países va la policía a la casa del presidente de la República y detiene a uno de sus custodias", destacó en segundo lugar, y después resaltó que la fiscal del caso, Gabriela Fossati, aseguró que Presidencia fue el organismo que más cooperó con su investigación.

Por último, mencionó al "trabajo de la prensa": "No me sorprende que haya dirigentes políticos y algunos medios partidarios que hayan tratado de instalarlo (al caso)", aseguró Lacalle, al que tampoco le sorprende que hayan logrado su cometido.

Minutos antes, el presidente indicó que en "cada conferencia de prensa" fue consultado sobre la situación de su excustodio. "Es la tarea de los periodistas. Nunca le pregunté a nadie quién los había mandado, quién los pagó, si tenían los 15 minutos de fama", puntualizó.