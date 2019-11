Lacalle no se olvida del surf: el presidente electo y la promesa de un lugar en su agenda

La agenda del presidente electo, Luis Lacalle Pou, tiene un lugar para el surf.

El periodista Pablo Zanocchi, a cargo del sitio uruguayo de surf Duke, contó en una publicación la conversación que tuvo con Lacalle a horas de que el avance del conteo de votos observados haya confirmado que será el próximo presidente de Uruguay.

Una vez que se conoció la noticia, Zanocchi escribió sobre el vínculo de Lacalle con el surf e intentó en "una jugada al aire", tener una entrevista con él.

"Mandé un mensaje de WhatsApp al número que un amigo me había pasado. Tenía muchas esperanzas pero pocas certezas, hay 8.500 periodistas pidiendo para hablar con él, la gente lo quiere ver, abrazar y besar. Tiene familia, tiene amigos, tiene responsabilidades internacionales, nacionales, un gabinete de ministros por definir, entre otra millonada de cosas. ¿Qué chance tenía yo, responsable de un pequeño sitio de surf en todo esto?", escribió al contar cómo fue que terminó hablando con el presidente electo.

A las 10 de la noche, cuando Zanocchi estaba pasando tiempo con sus hijos y su esposa, vio que en su celular había una llamada perdida de Whatsapp desde un número sin agendar, otra desde el celular, y un mensaje: "Te llamé".

"Miré y dudé varias veces… “¿Este es Lacalle Pou o alguien me está jodiendo?”, me dije. Y de hecho, respondí un muy poco diplomático: “¿Es joda?”…", escribió el periodista.

Entonces, le devolvió la llamada. Sin mediar protocolo, el presidente electo le dijo: "Acá estábamos discutiendo si Duke es un medio uruguayo o no, porque algunos me dicen que no es de Uruguay”.

Gentileza de Duke

Lacalle Pou, haciendo surf en Popoyo, Nicaragua.

"Yo en realidad me preguntaba a mí mismo si efectivamente él conocería a Duke, parecía que sí. Le expliqué que sí, y me saqué chapa, Duke que es leído en todo el mundo hispanohablante, nació, se creó y se hace desde Uruguay con un uruguayo al frente. Y en el medio de una noche normal de jueves en familia, conversé con el presidente electo", contó Zanocchi.

El periodista se sorprendió de que tuviera tiempo para hablar con él en momentos tan agitados para el futuro presidente. Entonces, Lacalle le contó que "encontró un hueco para ir a un asado con sus amigos surfistas", y que, además, "él es una persona normal y llama a gente normal sin muchas vueltas".

"Se enorgulleció del hecho de que finalmente tuvo alguna foto buena de surfing publicada en un medio surfer –es algo que siempre acaricia el ego surfer–. Elogié la derecha que se estaba llevando, buen tubo, bien colocado, y le hablé ya en tono surfer: 'Agarraste buenazo ese día'. Me dijo que sí, 'fue en Las Flores'", siguió el relato de Zanocchi, quien le respondió que pensó que la foto era de Punta Mango, El Salvador.

También le contó que la otra foto que usaba en su publicación era de cuando había surfeado en Popoyo, Nicaragua.

Y entonces, la conversación se transofrmó en lo que el periodista describió como "un ida y vuelta de amigos de surf". "Como si hablara con el Sapo, Carle, Lilo, Capi, Felipe… Etcétera. De las olas del otro día, de lo que nos perdimos, de tubos, de golpes, de marejadas, etcétera. Un surfer, con todas las acepciones de la palabra", siguió la charla.

Zanocchi relató que le dio la impresión de que "está fisurado" por surfear y que "le preocupa que la gente lo critique si va para el agua siendo presidente". "Eso me dio pena", agregó.

Además de lograr la charla informal, el periodista tendrá una entrevista con el futuro presidente.

"Me imagino que no tenés un segundo para hablar de surfing con pequeño medio como el mío", le dijo Zanocchi. Lacalle le respondió que sí, pero más adelante. Zanocchi insistió. Lacalle le pidió un instante para mirar su agenda. Y entonces respondió: "El lunes a las seis, me reúno con el presidente y después te atiendo a ti, nos vemos en la sede”.

"Me quedé perplejo, aunque eso es poco para describir mi estado. Me reí ya un poco nervioso, como pensando que está loco, va a recibirme a mí el mismo día que tiene una reunión tan importante, la que comienza la transición de un mando al otro. Y después me quedé pensando que la única explicación para todo esto es que al presidente electo le tiene que gustar mucho hablar de surf, demasiado, y tiene derecho a hacerlo". concluyó el periodista en su relato.