Lacalle Pou defendió gasto público durante la pandemia y refutó números del BID: "No tengo tiempo para pelearme con gráficas"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el gasto público que ha realizado el Poder Ejecutivo durante la pandemia por el coronavirus covid-19.

En una entrevista con el programa Santo y Seña, el mandatario dijo este domingo que no tenía “tiempo” para pelearse con gráficas, luego que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicara un informe en el que señalaba que el dinero que destinaba Uruguay era menor en comparación con la región.

Lacalle Pou anunció que la cantidad de dinero que el gobierno había destinado al Fondo Coronavirus ascendía a más de US$ 630 millones, una cifra superior a la prevista inicialmente de US$ 400 millones.

El mandatario dijo que el golpe económico es “grande” y que habrá un crecimiento “importante” del desempleo. “La recuperación ojalá que sea una V corta”, expresó y anunció que en el gobierno están pensando en tres elementos (inversión, recaudación y empleo) para “conjugar y combinar” que los motores de la economía vuelvan a funcionar.

“Estamos dispuestos a una renuncia fiscal, a instrumentos de renuncia en la recaudación para reactivar la economía. Premiar al que pone y contrata, eso lo vamos a estudiar y tener presente en todas las instancias que vamos a tener para adelante. Además de fijar salarios tenemos que ir a un estímulo para la generación de puestos de trabajo”, agregó.

Lacalle Pou también dijo que en el primer año de gobierno subirá el déficit fiscal y criticó al Frente Amplio por proponerle una renta básica de $13.000. “Los que hoy están pidiendo la renta básica son los mismos que nos dejaron el tendal”, indicó.

El presidente señaló que era “imposible” pensar en un aumento de impuestos y justificó la decisión de disminuir la cantidad de descuento en las compras con tarjetas de débito y crédito señalando que fue un “aumento de recaudación”.

El presidente reveló que el peor momento de la pandemia ocurrió entre el 21 y el 23 de marzo, cuando hubo una "fuerte presión" social que le solicitó que decretara la cuarentena obligatoria.

Lacalle Pou dijo que la mayoría de la gente, incluidos asesores suyos y ministros, le pedían que tomara esa medida, pero él estaba "convencido filosóficamente" que no. "Si tu dictás un acto jurídico lo tenés que hacer cumplir, se me puso en la cabeza la feria de Piedras Blancas, poner un móvil policial ahí", agregó a modo de ejemplo.

El mandatario consideró que Tabaré Vázquez se equivocó cuando hizo el planteo de ir a una cuarentena obligatoria y señaló que el anterior gobierno no tuvo una "táctica y estrategia" de proyección de la enfermedad. "Para lo inmediato, el país no (estaba preparado), para la consecuencia no buscada que es internación de CTI tenía capacidad, pero la hemos descentralizado y aumentado. El eje de la ruta 8 no estaba para nada preparado", sentenció.