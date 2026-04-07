Llamado laboral de Mercardo Libre en Uruguay: las dos nuevas vacantes disponibles, ¿cuáles son los requisitos?

Mercado Libre habilito en la última semana dos nuevas búsquedas laborales para su filial de Uruguay. De ambas oportunidades, una ofrece la posibilidad de adopción bajo la modalidad híbrida.

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Con poco más de 1880 colaboradores en el país, según informes de finales de 2025, los llamados laborales publicados en el sitio oficial de la firma fundada por Marcos Galperín requieren de conocimientos técnicos en el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Como Software Expert en Mercado Libre, quien resulte elegido estará encargado de diseñar y escalar sistemas innovadores y seguros que resuelven problemas reales y de alto impacto. Además, trabajará en un entorno dinámico con tecnología de vanguardia, aplicando buenas prácticas de ingeniería, modelos de IA propios y aprendizaje continuo, con el propósito de democratizar el comercio electrónico y los servicios financieros en América Latina.

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Entre las pautas a cumplimentar, se destacan las siguientes responsabilidades:

Liderar el diseño e implementación de arquitecturas de Inteligencia Artificial asegurando la excelencia, escalabilidad y mantenibilidad del producto.

Planificar y priorizar mejoras en aplicaciones y procesos gestionando la deuda técnica y la evolución del stack tecnológico.

Garantizar la resiliencia y performance de las aplicaciones de IA gestionando SLAs técnicos, uptime y vulnerabilidades.

Definir y medir métricas de salud del producto asegurando la correcta gestión de incidentes y post-mortems.

Impulsar la evolución técnica del equipo a través de mentoring y formación en hard skills.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al llamado laboral de Mercado Libre?

Poseer conocimientos sólidos en lenguaje Go o similares y en el desarrollo de productos SaaS o PaaS.

Contar con experiencia en el diseño de arquitecturas de microservicios y sistemas orientados a eventos.

Tener experiencia en el liderazgo técnico de equipos de backend, datos o machine learning en contextos de alta complejidad.

Dominar herramientas de observabilidad y monitoreo como Datadog, Grafana o similares.

Link para aplicar: Software Expert - GenAI Agents

Especialista de Prevención de Fraude Digital

Quien resulte elegido, deberá garantizar la seguridad de las operaciones de las personas que utilizan la plataforma, a partir de la aplicación de herramientas, modelos analítico-predictivos y tecnologías innovadoras. "Somos el área de la compañía que permite asumir riesgos y crecer a una alta velocidad", repasó Mercado Libre.

Dentro del equipo, deberá ser capaces de co-crear productos seguros y poner en acción el profundo conocimiento del ecosistema, para encontrar las debilidades y actuar proactivamente por medio de la tecnología, los procesos y las personas, con el fin de brindar una experiencia confiable que genere valor a quienes utilizan los servicios.

Entre los requisitos obligatorios para aplicar al llamado laboral, se destacan cinco características:

Poseer 5 años de experiencia desarrollada en posiciones de Producto, Prevención de Fraude o gestión de riesgos digitales.

Contar con formación universitaria en Ingeniería, Administración de empresas, Economía, o carreras afines.

Dominar herramientas de análisis y consulta de grandes volúmenes de datos, tales como SQL y Python.

Tener experiencia en el uso de herramientas de IA, es deseable.

Tener conocimientos sólidos sobre metodologías de análisis de riesgos y técnicas utilizadas en el fraude de identidad o digital.

Link para aplicar: Especialista de Prevención de Fraude Digital