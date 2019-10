Lacalle Pou pedirá cambio de formato para eventual debate previo al balotaje

El debate presidencial entre Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Daniel Martínez (Frente Amplio) se anunció con bombos y platillos y tuvo buenos niveles de audiencia. Allí los candidatos opinaron sobre temas previamente acordados, que fueron presentados por los periodistas que participaron del encuentro. Días después del enfrentamiento, el líder nacionalista cuestionó este viernes la estructura del debate, aunque ese formato había sido previamente promovido por los comandos de los presidenciables y negociado con los medios organizadores.

El candidato nacionalista se presentó en el programa Zona de Encuentros, organizado por Zonamerica, y declaró no gustarle la estructura que tuvo el debate. Además anunció que en un eventual nuevo debate previo al balotaje pedirá modificaciones en el formato.

"A mi no me gusta esa estructura de debate. Creo que cuando subís al ring, subís al ring", dijo. "Si la ciudadanía opta porque Daniel Martinez y quien habla vayamos a un balotaje, anticipo que vamos a pedir que el debate sea abierto, abierto. Con un juez ahí, pero abierto".

"¿Qué puedan esatarse replicando?", le preguntaron. "Exacto", contestó.

El debate entre los candidatos que lleguen a segunda vuelta es un hecho ya que a principios de setiembre se sancionó la ley. Según la normativa, el evento será organizado por la Corte Electoral.

Lacalle Pou sostuvo también que de llegar al gobierno implementará una zona franca “de materia prima e industrialización” en Bella Unión y otra que podría ser sobre temas audiovisuales o de “altas técnicas de salud”, pero no especificó lugar. “Todo el mundo está pidiendo zonas francas”, aseguró.

Sobre las elecciones en Argentina afirmó que “el tema no es" si se lleva bien con el presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri o con el postulante del Frente de Todos y favorito en las encuestas, Alberto Fernández. "Mi tema es el país”, dijo. “Gane quien gane nuestra disposición es negociar y hablar”, dijo después. Sin embargo, no dudó en admitir que prefiere un gobierno liderado por Alberto Fernández y no por Cristina Fernández. “Ya padecimos a los K”, advirtió.

El candidato blanco no sólo defendió la propuesta de implementar el proyecto de ley de urgente consideración sino que aseguró que era “el corazón” de su eventual gobierno dado que “las urgencias que un gobierno demuestre generan confianza, y eso genera esperanza y ese es el estímulo para el progreso”.

Por último, prometió que en caso de ser presidente usará “la autoridad al amparo de la ley para juzgar a la gente de bien y castigar a la gente de mal”. Denunció que existe una "impunidad creciente" y que “bajó la percepción de lo que está mal” gracias a la colaboración de "gobernantes irresponsables como el presidente (José) Mujica que se jacta y dice que la cosa más linda fue haber entrado con una 45 a un banco porque todo el mundo te respeta", concluyó.