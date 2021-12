Lacalle Pou recibe a Fernando Pereira en Torre Ejecutiva

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se encuentra reunido a esta hora con el presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, en Torre Ejecutiva desde las 14:00. Es el primer encuentro que tienen desde que Pereira fue elegido presidente de la fuerza de izquierda y en el marco de una relación tirante que mantuvo Lacalle Pou con el anterior presidente, Javier Miranda.

"Con Pereira tengo una buena relación desde su lugar como presidente del Pit-CNT y yo como presidente de la República. Ya teníamos una buena relación personal que seguro va a continuar él presidiendo un partido que representa, en la última elección, al 39% de la primera vuelta de los uruguayos. Yo creo que la esencia son las relaciones humanas. Aunque no nos pongamos de acuerdo, lo importante es el tono", afirmó Lacalle en una entrevista la semana pasada con Radio Universal.

A su vez, Pereira se había sido expresado en el mismo sentido. "Podría ser hipócrita y decir que no tengo un buen vínculo, pero tengo un buen vínculo. No hubo una sola vez que como presidente del Pit-Cnt que lo llamara y no me atendiera, ni al revés. El vínculo es de diferencias pero muy respetuoso, de haber conversado horas sobre temas en los que intentamos ponernos de acuerdo y no pudimos, pero en otros sí, entonces lógicamente que ese vínculo hay que protegerlo porque hay bienes superiores, uno de ellos es la calidad democrática", dijo en entrevista con Telemundo.

Esta buena relación puede marcar una diferencia con el antecesor de Pereira, Javier Miranda, que no tenía vínculo con Lacalle Pou. Lacalle Pou mantuvo en un año y medio de gobierno un solo encuentro con Miranda. Fue a fines de marzo del 2020 cuando el titular de la fuerza política y un grupo de senadores de la oposición estuvieron en Torre Ejecutiva para presentar propuestas sobre el manejo de la emergencia sanitaria. El diálogo, que ya había tenido roces en el proceso de distribución de cargos en entes y organismos del Estado, quedó cortado después de ese episodio y el enfrentamiento subió su tono este año.

"Nos cuesta relacionarnos con el Frente Amplio porque es muy difícil saber qué es el Frente Amplio y quién es el Frente Amplio”, había dicho Lacalle Pou en abril durante una entrevista con La Nación de Argentina cuando le consultaron si consideraba viable un acercamiento entre el oficialismo y la oposición. También en abril, el presidente afirmó en una reunión con los intendentes frenteamplistas Carolina Cosse (Montevideo), Andés Lima (Salto) y Yamandú Orsi (Canelones) que no tenía diálogo con Miranda. "El presidente no tiene buena relación con Javier Miranda, y eso hace que no se haya podido generar o dar la reunión entre el presidente de la República y el de la principal fuerza política del país", afirmó por entonces el intendente salteño en M24.

Miranda, en tanto, reiteró una y otra vez sus críticas al Poder Ejecutivo, sobre todo por el manejo de la pandemia. El por entonces presidente del Frente Amplio dijo ese mes que el gobierno llevaba adelante una “política barata” y que la apuesta era “mesetear la situación con 3 mil casos y 60 muertos por día”.

Luego de la salida de Miranda, Lacalle Pou se reunió con quien quedó a cargo de la coordinación, el exintendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich. "Lo que conversamos es sobre evitar las grietas, evitar crispar el ambiente político, es necesario seguir haciendo ese esfuerzo, que la población vea en la política a los partidos como herramientas que están al servicio del país", afirmó Erlich a la salida de la reunión el 3 de agosto.