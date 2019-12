Lacalle Pou sobre actitud de Martínez: "No se estuvo a la altura de las circunstancias"

El presidente electo Luis Lacalle Pou cuestionó la actitud del Frente Amplio el pasado domingo y dijo que al postergar el reconocimiento de la derrota en el balotaje "no se estuvo a la altura de las circunstancias".

Entrevistado por el diario El País, Lacalle afirmó que no le enojó la postura de Daniel Martínez –que el domingo 24 comunicó que esperaría a los resultados de la Corte Electoral pese a que la diferencia era estadísticamente irremontable–, aunque sí pensó que en Uruguay no ocurriría algo de esas características. "Yo en un momento le comenté a alguna gente que estaba conmigo: 'No, esto en Uruguay no pasa. Uruguay no se va a dormir y pasa tres o cuatro días sin presidente'. Bueno, es la primera vez. No fue un enojo por mí, quizá una molestia por la gente que había venido. Me pareció raro, fue una sensación rara", señaló.

Según el nacionalista, lo que ocurrió a continuación fue "otra cosa increíble". "Cuatro días de una tranquilidad en la nación en general, esperando el resultado. Creo que hay que tomar un poquito de distancia y valorar mucho cómo reaccionaron los líderes políticos de la coalición. Ninguno salió a dar manija. Podríamos, pero no es nuestro estilo", agregó.

Consultado sobre si al Frente Amplio le faltó adoptar una actitud más "republicana", Lacalle contestó. "No sé si me cabe hacer un análisis así. Creo que no se estuvo a la altura de las circunstancias".

Luego remarcó que "en unos años lo vamos a recordar como una anécdota" y que ya "es parte del pasado".

Por otra parte, Lacalle dijo que "la presión de no perder el poder" influyó en la actitud del candidato oficialista en el tramo final de la campaña. "Creo que Martínez no fue Martínez. (Fue) todo lo que pasaba afuera de Martínez pero cerca de él", acotó. "No creo que haya sido un tema sectorial. Fue la presión de no perder el poder, a cualquier costo. Eso presionó a Martínez, que no fue Martínez. Lo que pasa es que lo importante en la vida es siempre ser lo mismo, ganando o perdiendo", agregó el próximo presidente.

Video de Manini "no tiene ningún tipo de gravedad"

El domingo 24, Lacalle dijo que no se pronunciaría acerca del video de Manini Ríos –en el que el líder de Cabildo Abierto pedía a los soldados no votar al Frente Amplio– hasta que terminara la veda electoral. Consultado sobre si eso pesó en la remontada del Frente Amplio, Lacalle dijo que "quizá se juntaron (al video) el editorial de una revista y mucha manija".

"Capaz que algunas cosas cooperaron en un cúmulo de elementos que generó el factor miedo, pero yo no creo que se pueda señalar un episodio. Seguramente haya que reconocer el esfuerzo militante del Frente Amplio también", afirmó.

"La verdad, para mí el video no tiene ningún tipo de gravedad. Es un exmilitar convertido en civil, que da su opinión política sobre lo que el gobierno o el Frente Amplio piensa y cómo se relaciona con las Fuerzas Armadas", agregó Lacalle.

El presidente electo contó que en la campaña hacia el balotaje habían contratado un tracking diario de una encuestadora, y que ese estudio "fue muy estable, hasta jueves o viernes" antes de la elección. "Y jueves, viernes y sábado marcó una tendencia no necesariamente decreciente nuestra, pero ascendente para el Frente. Quedó a una distancia de dos, tres puntos. Simplemente era un insumo que teníamos. Cuando empiezan a dar los resultados, y el primero tiene una diferencia de tres puntos, dije 'bueno, creo que vamos a ganar’, pero mi experiencia del 2014 y la de ahora, en las nacionales, me indica que por lo general llega antes el conteo de los otros departamentos y Montevideo viene rezagado. Pasó un ratito, subí acá con (su jefe de campaña) Nicolás (Martínez), y bueno, efectivamente en la Corte estaba un poquito atrasado Montevideo. Dije ‘bueno, ta, hay que esperar’".