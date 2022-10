Lacalle Pou sobre Lula y el TLC Mercosur-UE: "Quizás hay otros candidatos que sean más aperturistas"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sostuvo este domingo, mientras en Brasil se votaban las elecciones presidenciales, que desde Uruguay van a tratar de que haya un "Mercosur integrado y abierto al mundo" más allá de quién sea electo en el vecino norteño. "Gane quien gane la disposición del Uruguay es a tener la mejor relación. No nos guiamos por afinidades ideológicas", aseguró el presidente en rueda de prensa, según recogió Telemundo.

Luiz Inácio Lula Da Silva se impuso al presidente Jari Bolsonaro con el 48,35% de los votos contra el 43,26%, pero no le alcanzó para ser electo y deberá haber una segunda vuelta.

Lacalle Pou señaló que si bien "la posición propia del Uruguay sin perjuicio de quién gobierne en cada lugar de los otros países del Mercosur" es a que el bloque sea esté "integrado" y "abierto al mundo", "obviamente algún candidato ha dicho que es más proclive a revisar algunos instrumentos".

"Lula dijo que hay que revisar lo que se ha avanzado con la Unión Europea. Quizás hay otros candidatos que sean más aperturistas. Veremos. El resultado lo dirimen los brasileños y nosotros lo tenemos que aceptar y en consecuencia trabajar para tener la mejor relación gane quien gane y lograr nuestros objetivos", sostuvo el presidente.

"¿Por qué tengo que relacionarme mejor con los que están de un lado que del otro?", concluyó el mandatario.