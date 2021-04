Lacalle Pou, sobre muertes por covid-19: "Algunas, con otras conductas, podrían haber sido evitables"

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la situación que atraviesa el país a raíz del avance de casos de covid-19, y especialmente a las muertes por la enfermedad y la saturación de los CTI.

“Las medidas más el plan de vacunación y obviamente el comportamiento de cada uno de nosotros es lo que va a hacer que pasemos de la mejor manera posible estos momentos muy complejos para el país”, señaló en rueda de prensa desde Agraciada (Soriano), a donde viajó para participar del acto conmemorativo del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales este lunes, según recogió Telemundo.

El mandatario también fue consultado por la muerte de Óscar Presentado, un hombre de 37 años que murió en su casa sin asistencia por covid-19. Por este caso, la Administración Nacional de Servicios de Salud del Estado (ASSE) realizó una investigación administrativa. "Amerita una investigación urgente", dijo Lacalle Pou, aunque remarcó que se trató de un caso "excepcional".

Además, dijo que cada vez que se recibe el parte diario con la cantidad de fallecidos por la enfermedad, "duele mucho". “Por supuesto que algunas de esas muertes podrían haber sido evitables, con otras conductas podrían haber sido evitables”, sostuvo.

Lacalle se refirió también a que los CTI "no han colapsado", pese a que era de lo que se hablaba desde hace semanas. "El sistema está estresado, sobre todo la gente que trabaja en CTI está con mucho cansancio, con muchas horas, pero se han aumentado sensiblemente las camas en todo el país”, señaló.

“Si todo sale como uno espera no va a haber un colapso”, añadió.

La ocupación total de las unidades de cuidados intensivos es de 75,1%; 532 pacientes están internados por covid-19 (55% de la ocupación), según los datos publicados por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI).

En tanto, Lacalle Pou se refirió a conducta de los uruguayos en la pandemia. “Hoy, que la cosa no anda como uno querría, por más que el horizonte se ve un poco menos nublado, es lo mismo: si las cosas salen bien es por la conducta de los uruguayos”, dijo, y agregó: “y si no la responsabilidad es del gobierno. Y para ser bien claro: no es del gobierno, es del presidente de la República”, aclaró.

Ante los medios, Lacalle Pou criticó la distribución de vacunas del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el que Uruguay recibió la semana pasada las primeras 48 mil dosis que se destinarán a las personas mayores de 60 años en varios departamentos.

“Estamos preocupados por el Covax, la celeridad, el número y las vacunas de Covax no son las que uno esperaba”, dijo. “Por suerte Uruguay pudo hacer buenos acuerdos por vacunas con más de un laboratorio, lo que nos asegura hoy tener más vacunas de las necesarias. Necesarias entre comillas, porque todos hemos escuchado que quizá hacia adelante deban vacunarse personas de menos de 18 años, y para eso el Uruguay va a estar preparado con el número de vacunas que tenemos”, sostuvo.