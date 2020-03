Lacalle Pou: "Tenemos que profundizar el aislamiento social"

El presidente Lacalle Pou informó este lunes de tarde que ya hay 162 casos confirmados de coronavirus. La cantidad anterior era de 158. En esta jornada, se efectuaron 211 exámenes de los cuales cuatro fueron positivos.

Además, informó que junto al Ministerio del Interior refuerzan la exhortación a evitar las aglomeraciones en espacios públicos.

"Lejos de preocuparse, tenemos que profundizar el aislamiento social", dijo el presidente, quien luego agregó que entendía que Uruguay ya ha tomado medidas de aislamiento social de alto impacto", como la suspensión de todos los espectáculos públicos o las clases hasta al menos el 13 de abril.

De todos modos, reprobó que todavía haya uruguayos que no respetaran la exhortación a evitar en lo posible salir a la calle y exponerse a las concentraciones de personas. "Vamos a intensificar a la exhortación al aislamiento social. Todavía tenemos algunos uruguayos que concurren a lugares en donde se producen aglomeraciones", cuestionó el presidente.

"Vamos a poner un patrullero en cada feria, en la rambla, en las plazas, o como vieron este fin de semana en Maldonado, si la Prefectura tiene que bajar a la paya para hablar con los ciudadanos, lo vamos a seguir haciendo", advirtió.

Consultado sobre la discusión acerca de la cuarentena general, una medida que exige el Sindicato Médico del Uruguay como una herramienta indispensable para frenar la propagación del coronavirus, el presidente volvió a rechazarla, porque generaría otro tipo de consecuencias negativas y defendió que las medidas tomadas hasta el momento se evalúan como suficientes.

"¿Alguien está dispuesto a llevar ante un fiscal o un juez a alguien que está tratando de hacer un peso? Estamos cuidando a los uruguayos. En ese sentido, alcanza con ver lo que estableció Francia o Argentina. Que las excepciones tanto en Argentina como en otros lugares son enormes", dijo.

Luego, argumentó que cuando "un gobierno dicta un acto jurídico lo tiene que hacer cumplir con todas las herramientas". "No estamos haciendo política; estamos gobernando, es una responsabilidad superior. Quien proponga seriamente el aislamiento social debe estar dispuesto a aplicar el delito de desacato. ¿Alguien está dispuesto a llevar detenido a un uruguayo que sale a hacer el peso para la olla no de la semana, del día?", volvió a preguntarse.

"No me cabe analizar lo que han hecho otros. Estamos convencidos que las medidas tomadas son anteriores y aún más profundas. Por eso decimos que el acatamiento de los uruguayos es enorme, no quiero entrar en porcentajes. Queda gente todavía", prosiguió.

Cantidad de tests

El presidente también anunció que el gobierno está trabajando para duplicar sobre el fin de semana la capacidad que tiene actualmente de realizar tests para confirmar casos sospechosos de Codid-19. "Hoy están en el entorno de los 200 (por día). Estamos con el presidente de ASSE haciendo un despliegue geográfico: Hospital Español, (va a ser el) el hospital coronavirus.