Lacalle sobre renuncia de Cardoso: “Lo que hizo Sanguinetti fue una sugerencia, la decisión es del presidente de la República"

Aún con los coletazos de la salida de Germán Cardoso del Ministerio de Turismo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llegó este miércoles a Florida para encabezar el acto oficial que conmemora la Declaratoria de la Independencia. Allí fue consultado por el rol del secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, que fue quien anunció la salida del colorado y la asunción de Tabaré Viera al frente de la cartera. Como ocurrió con Carlos María Uriarte, “son cambios dentro del gabinete pero que obedecen al Partido Colorado”, argumentó el mandatario.

Lacalle habló con Cardoso de forma personal en esas horas en que junto con Sanguinetti, acordó la renuncia.

“En ese sentido y en esta situación particular que vivimos nos pareció lo más sensato y lo más lógico. Es particular por todos los elementos que rodea. Lo que hizo el presidente Sanguinetti fue una sugerencia. La decisión es del presidente de la República", afirmó Lacalle Pou en Piedra Alta, donde asistió al acto oficial marcado por una multitud. Entre ella, grupos antivacunas y gremialistas.

En la mañana mantuvo un cruce de palabras con el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Martín Pereira, quien se manifestó junto a otros sindicatos. El presidente le reprochó la forma en la que los manifestantes se dirigían al gobierno. “Hay formas y formas. Martín, hay formas y formas. Hay cosas que no se dicen”, le dijo. Pereira respondió: "Pero es con respeto". "Bueno, algunos no", retrucó el mandatario.

"Estamos en democracia", continuó Pereira, a lo que Lacalle Pou expresó: “Por supuesto. Saben que soy pierna hasta para llorar. Van a la Torre Ejecutiva todos los días que quieren”.

Para Lacalle Pou, allí como en otras oportunidades, “hay gente que no comparte y no hay ningún tipo de duda sobre lo fue la pandemia y lo que es vacunación”, señaló, en rueda de prensa. “Creo que es muy simple. El derecho a manifestarse en contra siempre existe, con respeto”, dijo, en rueda de prensa cuando aún interrumpían ruidos de un megáfono producto de las manifestaciones. “Siempre hay algún desubicado pero no le podés echar la culpa a un sindicato, por un desubicado”.

En otro asunto, Lacalle Pou dijo ante los periodistas que conversó con Guido Manini Ríos, sobre la interna del directorio del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa). El líder de Cabildo Abierto pidió la remoción de la directora nacionalista Sandra Etcheverry por diferencias con la presidenta del organismo, la cabildante Rosanna de Olivera.

Tal como publicó El Observador este miércoles, Manini Ríos le bajó el perfil al pedido de renuncia en las últimas horas y le transmitió al presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, que no pidió sacarla de su cargo. Lacalle dijo este miércoles son temas a analizar de forma cuidadosa porque "involucran a seres humanos”. El mandatario afirmó que él no puso “en duda” el cargo de Etcheverry en ningún momento, sino que eso lo hizo Manini Ríos. Agregó que hay reuniones por el tema y que el gobierno necesita “armonía” y “actuar en equipo”.

“Uno trata de hacer las cosas bien, trata de ayudar. Si los equipos no se entienden, es un perjuicio para la población”, concluyó, y finalizó las declaraciones sobre el tema. Fue luego encabezar el acto oficial en Piedra Alta, al que asiste por segunda vez desde que es presidente.

Entregó una ofrenda floral y recibió un mensaje que le llegó mediante un jinete chasque, tal como era la forma de mensajería tradicional del siglo XIX en el país. Al finalizar su recorrida viajó a Colonia donde visitó el Hipódromo Real de San Carlos. Allí se corrió un premio que llevó su nombre.