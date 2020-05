Lacalle volvió a Rivera a monitorear el uso de la "libertad responsable"

El lunes por la tarde el presidente Luis Lacalle Pou se había vuelto de Rivera a Montevideo preocupado por el foco de coronavirus en la capital del departamento al que había viajado el domingo. Su mayor preocupación era la “virulencia” del virus que originó el brote de contagios.

Cuando Lacalle viajó el domingo y se reunió con autoridades sanitarias y municipales y anunció algunas medidas, descartó otras sugeridas por el Ministerio de Salud Pública, como la de cerrar los comercios, y marcó como principal objetivo apelar a la libertad de los riverenses. Eso implicaba que los comercios permanecieran abiertos pero que cumplieran con el protocolo establecido y se los fiscalizara. Además, se incentivó el incremento del distanciamiento social y el uso del tapabocas, y se reforzaron los controles sanitarios realizados por militares en puestos fronterizos.

El presidente repite que es el primer responsable de las decisiones del gobierno y por eso, siguió día a día con contactos telefónicos el funcionamiento de la actividad comercial y el cumplimiento de las medidas. Y si bien le informaron del buen acatamiento, quiso ir a verlo personalmente.

Este jueves viajó sin previo aviso, se reunió con la intendente, Alma Galup, y se hizo presente en los dos controles fronterizos que se sumaron a los dos ya existentes. El viaje lo hizo acompañado del ministro de Defensa Nacional, Javier García, porque parte de su estadía estaba dedicada a ver trabajar a los efectivos militares.

El presidente dijo apenas llegó al departamento que fue a ver “cómo están funcionando los piquetes, los test aleatorios y la vida de los riverenses”. “Nos gusta hacerlo personalmente”, afirmó y sostuvo que “preocupa cada contagio en Rivera, algunos especialmente, por la forma en que se dan, por dónde se dan y por la eventualidad de que no se sepan controlar”.

Leonardo Carreño

La preocupación de Lacalle se moderó al ver que lo que habían transmitido allegados por teléfono era cierto. El mandatario destacó que los riverenses se hicieron eco de las exhortaciones de las autoridades nacionales y locales. “Hay un acatamiento muy grande. Nos vamos tranquilos de que se está haciendo un uso responsable de la libertad”, sostuvo en rueda de prensa luego de la recorrida de la mañana.

“En Rivera estoy convencido de que en poco tiempo se va a controlar. Pero depende de la conducta de la gente”, sostuvo Lacalle y dijo que no hay tiempo para aprender sino que se aprenderá “sobre la marcha” a aplicar el tratado binacional con Brasil para la complementación sanitaria.

Sobre la aplicación de ese tratado habló este lunes con su par Jair Bolsonaro. Desde el Poder Ejecutivo se considera que la tecnología utilizada en Uruguay para detectar casos positivos del virus que es pandemia es más precisa que la que se aplica en Brasil, ya que no mide a quiénes están cursando actualmente el virus sino a quienes lo tuvieron. Por ese motivo, el presidente le pidió a Bolsonaro reactivar el tratado por el que se genera intercambio de prestaciones sanitarias y epidemiológicas y que implica la instalación de una comisión binacional.

Además de la complementación binacional, el gobierno definió que en la ciudad de Rivera (no en todo el departamento) no abran los centros educativos que tenían previsto hacerlo entre el 1 y el 15 de junio. A su vez, se aumentaron los controles para que se siga cumpliendo la prohibición de no realizar ningún tipo de actividad pública en lugares cerrados o que implique concentración de personas.

La situación de Rivera alarmó a los departamentos limítrofes, que exhortan a no viajar hacia la ciudad fronteriza. Y mientras Lacalle volaba al norte, uno de ellos confirmaba su primer caso de covid-19.

Cerro Largo no tenía coronavirus hasta que este jueves un joven de 18 años dio positivo. Lo extraño es que desde el 18 de marzo no sale de Melo, capital del departamento. Una vez que finalizó el recorrido por Rivera Lacalle se puso en contacto con la intendenta arachana, Carmen Tort. Este viernes viajará a Cerro Largo el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.

La directora de Salud de Cerro Largo, Mariela Anchén, aseguró este jueves en el programa Desayunos Informales de canal 12 que el paciente no salió de Melo, pero estuvo con amigos, por lo que se busca determinar cómo se contagió. A partir del caso se puso en cuarentena preventiva a su núcleo familiar, integrado por cinco personas, y a cinco amigos con los que estuvo en contacto en los últimos días.

La confirmación puso en alerta a autoridades departamentales y referentes locales de Cerro Largo. El obispo de Melo, Heriberto Bodeant anunció la suspensión de las misas con presencia de fieles que se habían iniciado en el departamento. "Exhortamos a los católicos a seguir las celebraciones que se transmiten diariamente a través de diferentes medios", anunció.

Brasil y la polémica

La contratación de 51 brasileños hecha por la cementera Cielo Azul generó polémica por el desacuerdo del Comité Departamental de Emergencias de Treinta y Tres. Según el organismo, la decisión de la empresa "pone en riesgo la salud de los habitantes del departamento y, al coincidir con el importante brote epidemiológico que se desarrolla en Rivera, podría contribuir a agravar sustancialmente la situación de la pandemia en el país”.



La preocupación por este tema le fue trasladada al Comité Departamental de Emergencias de Cerro Largo, al Sistema Nacional de Emergencias y al Ministerio de Salud Pública.