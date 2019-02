Lanzaron incentivos para uso de triciclos y bicicletas eléctricas para repartos

El Ministerio de Industria (MIEM) presentó este jueves una convocatoria dirigida a empresas proveedoras interesadas en rentar triciclos eléctricos y bicicletas eléctricas de pedaleo asistido para reparto. Posteriormente, las empresas de delivery podrán probar los vehículos sin costo por un mes, a través de un subsidio que brinda el programa Movés.

Esta vez se subsidiará el alquiler de seis bicicletas y seis triciclos. Se abonará US$ 150 por el alquiler mensual de los triciclos y US$ 70 para las bicicletas cada vez que sean arrendados.

El coordinador del programa, Ariel Álvarez explicó que se espera que las empresas al utilizar esta tecnología constaten sus beneficios económicos, ambientales, de seguridad y de salud; y los adquieran para su operativa habitual, encontrando en ellos un medio de transporte más eficiente, sostenible y seguro para sus empleados.

Dada la intensidad de uso de los vehículos de reparto, su pasaje a tecnología eléctrica puede tener grandes beneficios para la ciudad y el medio ambiente, como la reducción de emisiones contaminantes y ruido, así como un mejor aprovechamiento del uso de las energías renovables en la matriz de generación de energía eléctrica de Uruguay.

El llamado a interesados se extiende hasta el próximo 12 de marzo. El precio de una bicicleta eléctrica varía entre US$ 700 y US$ 1.300, mientras que un triciclo puede costar entre US$ 2.000 y US$ 3.000 según cuáles sean sus características.

Para utilitarios

En paralelo con esta convocatoria, el MIEM tiene abierta una convocatoria que otorga incentivos para la compra y alquiler de vehículos utilitarios eléctricos. El llamado está dirigido a las arrendadoras de vehículos, para que adquieran unidades, que luego serán alquiladas mensualmente a empresas interesadas en conocer y probar esta tecnología, sin costo y por el plazo total de un año.

El proyecto Movés habilita incentivos para la compra por hasta US$ 3.000 por unidad y un subsidio al alquiler por US$ 500 más IVA cada vez que uno de estos vehículos sea arrendado a una empresa. Los vehículos que se adquieran deberán tener una autonomía mínima de entre 100 y 130 kilómetros, y contar con una capacidad útil mínima de carga de 450 kg, entre otras especificaciones técnicas.

El llamado se habilitó el 25 de enero y el plazo para la presentación de propuestas finaliza este viernes 15 de febrero, según la convocatoria oficial.