Larrañaga termina la campaña bajo ataque desde varios frentes

Las circunstancias de la últimas jornadas pre elecciones internas han tenido al nacionalista Jorge Larrañaga como protagonista por asuntos que tienen que ver con su colectividad, y con el oficialismo frenteamplista desde donde recibió ataques por la reforma por seguridad “Vivir sin miedo” que los principales candidatos de la izquierda se niegan a aplicar aunque triunfe en un plebiscito. Pero este asunto también lo enfrentó con instituciones del Estado.

En el frente interno Larrañaga salió a cruzar al millonario Juan Sartori en una dura carta en la que advirtió acerca del accionar del novel precandidato nacionalista y alertó que esa forma de hacer política no ¨es de blancos¨. “Larrañaga sacó la cara por el partido porque no daba para más, no se banca más el accionar de Sartori¨, dijo una fuente del sector.

Pero, además, Larrañaga tuvo que encarar los cuestionamientos a su criatura: el plebiscito para reformar la Constitución convocado tras el éxito de la campaña Vivir sin miedo.

Primero fue la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) la que cuestionó los mecanismos plebiscitarios cuando, a su criterio, pueden referir o afectar los Derechos Humanos. Larrañaga salió a defender la reforma y a cuestionar a la Inddhh por inmiscuirse en la campaña electoral y la acusó de exhibir un sesgo politizado.

El viernes fue el Codicen el que se cruzó en el camino del líder de Alianza. En esta oportunidad, la institución educativa emitió un comunicado donde expresó que los carteles en los liceos contra la reforma Vivir sin miedo “no tienen connotaciones partidarias” y “son promotores de ciudadanía”. A ello se suma la contracampaña que bajo la consigna “La reforma no es la forma” aglutina a organizaciones sociales y al PIT CNT.

Larrañaga dijo a El Observador que “es evidente que se ha puesto el aparato del Estado a disposición de la defensa de la ideología del Gobierno¨. Además, los principales precandidatos del Frente Amplio han puesto en cuestión que vayan a aplicar la reforma en caso de ser aprobada y de que ellos lleguen a la presidencia.

Daniel Martínez expresó en entrevista con Radio Uruguay que le diría “gracias, muy amables” a los promotores del plebiscito pero que no utilizaría a militares especialmente adiestrados para conformar una Guardia Nacional contra el delito. Luego, Carolina Cosse expresó que haría “todo lo necesario para que no haya militares en la calle”

Consultado por El Observador, Larrañaga respondió: “Desde el Frente Amplio ponen en duda nada más y nada menos que acatar la voluntad del pueblo. Plantean nada más y nada menos que desacatar un plebiscito porque no les gusta el contenido. Le decimos claramente: si se aprueba el plebiscito, no hay margen jurídico para no aplicar la reforma. Sería una violación a la Constitución y un agravio al pueblo que decidió¨.

“Que los candidatos del Frente Amplio sepan, que mientras ellos dicen que harán todo lo posible para que no haya militares en la calle, nosotros haremos todo lo posible para que no haya delincuentes en la calle. Están poniendo sus prejuicios antes que el interés de la gente que solo quiere algo básico: ser defendida¨, agregó.

Además sostuvo que “la próxima elección es entre los que respetamos las reglas democráticas y la República, y los chavistas made in Uruguay”.

Si el debate mediático fuera poco, el próximo martes Larrañaga estará mano a mano en Canal 4 con la candidata Carolina Cosse en el segundo debate que tendrá esta campaña, y será de esa manera el único blanco que debate.

“Yo sigo en la lucha, defendiendo mis ideas, mi proyecto de país, y voy a ganar. El viernes, durante la caravana en Tacuarembó una señora esperaba en la vereda con un cartón escrito a lapicera, ese cartón tenía un mensaje para mí y yo lo traslado a todos mis compañeros: ‘es ahora o nunca’. Y es así, es ahora o nunca, y va a ser, vamos a ganar”, concluyó el líder blanco.