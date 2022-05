Las cinco opciones para invertir sin comprar criptomonedas

Sin embargo, no todos se sienten seguros a la hora de comprar cripto. La buena noticia es que no es necesario adquirir este tipo de divisas para invertir en ellas. El mercado ofrece alternativas para quienes ingresar en este mundo, pero no se animan a dar el paso.

Fondos cotizados

Existen fondos cotizados (ETF, por su sigla inglesa) que acompaña el precio del bitcoin con contratos de futuros supervisados por la Bolsa de Chicago, como BITO y BTF. Pero también existen otros que operan con otras criptomonedas, como BITW y XBTF.

Comprar acciones

Otra manera es comprar acciones de empresas que estén relacionadas con las criptomonedas. Coinbase Global Inc. es una buena opción, ya que la mayor parte de sus ingresos viene de comisiones que cobra por depositar y negociar fondos. Otras empresas públicas que tienen participaciones sustanciales son MicroStrategy Inc. y Galaxy Digital Holdings Ltd.

ETF de acciones

Es una combinación de las dos primeras opciones de esta lista. Existen fondos como el ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ) que tiene participación Galaxy Digital, Coinbase y MicroStrategy. También Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) tiene un foco similar, mientras que el ETF Viridi Cleaner Energy Crypto-Mining & Semiconductor (RIGZ) ofrece un giro ESG.