Las claves que permitieron eludir la LUC y evitar que una mujer fuera a prisión por microtráfico

Si se hubieran seguido al pie de la letra las reformas expresas en la Ley de Urgente Consideración (LUC), Dona Samer Fleitas, madre de cuatro hijos, tendría que haber ido presa. Ingresó aproximadamente 50 gramos de marihuana a la cárcel para dárselas a su novio, que está recluido. La pena mínima que estableció la LUC para este delito agravado (el agravamiento recae en que intentó ingresarlo a un establecimiento penitenciario) es de cuatro años.

Una estrategia de la defensa, el beneplácito de la Fiscalía, el compromiso social e institucional hicieron que este miércoles se confirmara que cumplirá la sentencia en prisión domiciliaria.

Si bien cautelarmente Fleitas debió ir presa puesto que el delito –tal y como está redactado en el artículo 74 de la LUC– es inexcarcelable, la jueza de Ejecución Verónica Pena ya había otorgado en enero de este año un "aplazamiento excepcional" de su cumplimiento hasta la fecha en la que se dirimiera su solicitud de cumplir su pena en prisión domiciliaria. En ese entonces la Fiscalía no se opuso.

Y ese miércoles 23 de febrero, finalmente, Pena resolvió que la condena a prisión debía ser sustituida por reclusión domiciliaria.

Dos profesores de derecho procesal penal sostuvieron a El Observador que el "espíritu" de la LUC es que en este delito la pena se cumpla de forma efectiva, es decir con pena de prisión. Previo a la ley, la condena por este delito –si se era primario– era de meses y podía saldarse a través de la suspensión condicional del proceso (eliminada por la LUC) o a través de un régimen de libertad vigilada.

Sin embargo, fuentes de la causa señalaron que se puso en relieve el interés superior del niño, en este caso, los hijos de la mujer involucrada.

El principal argumento de la defensa de Dora Samer Fleitas era que sus cuatro hijos –todos menores de edad– quedarían desamparados si ella iba presa, puesto que es la única adulta responsable. Allí entró en juego el compromiso social de la organización Gurises Unidos, que la acompañó durante todo el proceso y gestionó un convenio formal con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

La mujer, al momento de cometer el delito, vivía en un centro del Mides. El convenio, al que accedió El Observador, establece que la cartera está obligada a darle una "solución habitacional" dentro de sus centros 24 horas a ella y sus hijos. El INAU "se compromete a dar lugar y prioridad en el marco del Programa Acogimiento Familiar que realizará el acompañamiento y gestiones necesarias para sostener el cotidiano de sus hijos" y Gurises Unidos será el encargado de mantener "el acompañamiento socioeducativo" de los menores mientras dure la prisión domiciliaria.

Fue firmado el 17 de diciembre y las fuentes consultadas afirmaron que se trata de un "caso inusual", puesto que no suelen darse este tipo de convenios personalizados. Pero esto partió de la iniciativa de Gurises Unidos por Fleitas, a lo que las instituciones públicas accedieron.

A raíz de ello y poniendo en relieve el interés superior del niño, la Justicia accedió a esta posibilidad. De acuerdo al dictamen de la audiencia, la mujer estará bajo la supervisión de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) quien le proporcionará una tobillera. Si no hay disponibles, la policía irá en diferentes turnos a constatar que esté en el centro Mides que inscribirá como su domicilio.

"No saben, pero sí que saben criticar"

“‘Lo hizo porque no pensó en los hijos’, dicen. Yo pienso en mis hijos todos los días. Estoy yo con ellos, más nadie. Yo los visto, los calzo, les doy de comer, los llevo a la escuela, los traigo. ¿Los padres saben si comen o no? No saben. ¿Si tienen pan para todos los días? No saben. ¿Si llevan merienda, si hacen los deberes? No saben. Pero sí que saben criticar”, dijo Dona Samer Fleitas en una entrevista que Búsqueda le hizo el año pasado.

De origen humilde, se dedicó al trabajo sexual, a la limpieza de casas y fue bachera en un shopping. "En este lío me metí yo sola, por tonta", lamentó entonces. Hacía poco había entrado en vigencia la LUC y ella solo buscaba hacerle un favor a su novio. Pecó de novata, la forma de esconder la marihuana que iba a ingresar fue rápidamente detectada por el escáner del centro penitenciario.

Las edades de sus hijos van desde casi escolar hasta adolescentes. Todos la necesitan, pero ella también a ellos. "Cuatro años sin ver a mis hijos, no. Vengo luchando con ellos toda la vida, ¿y que me los saquen así?", preguntó. “Las ganas de gritar, de llorar que tengo… pero me las guardo para adentro. Suspiro y digo ‘ta’. A veces me dan ganas de llorar, de estar un rato sola en el cuarto, pero los veo a ellos y digo ‘no’, ‘no me voy a poner a mariconear delante de ellos. Ellos no tienen por qué verme llorar. Y no me ven a mí llorar. No me van a ver llorar. A veces me ven que estoy moqueando y me preguntan, ¿estás llorando mamá? No, mamá no llora”.