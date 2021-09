Las "conferencias" y los periodistas a la B: la mala señal del monopolio informativo de AUFTV

La semana que pasó estuvo llena de noticias vinculadas a la selección uruguaya de fútbol. Ocurre cada vez que hay fechas de eliminatorias, pero en este caso, la coyuntura agregó varios temas calientes: la decisión de no citar a Edinson Cavani en medio de las restricciones de viajes de Inglaterra y la presión de la Premier League, el desafío de jugar tres partidos en una semana con viajes en el medio, la novedad de jugar fuera del Centenario y hacerlo en el Campeón del Siglo, la presencia de varios debutantes…

Sin embargo, el único contacto que los periodistas tuvieron con integrantes de la selección fue a través de apariciones del entrenador Óscar Tabárez, en video, en las que respondía a preguntas escritas, previamente enviadas por los periodistas a la secretaría de prensa de la AUF. Sin posibilidad de repreguntar o de que un periodista tomara la pregunta de un colega para seguir indagando en un tema, como era costumbre hasta antes de la pandemia. No es un problema tecnológico: cualquiera que haya sido parte de conferencias virtuales (casi todos lo hicimos en este año de pandemia) en Zoom, Teams, Discord o cualquier plataforma sabe que no se necesita una gran infraestructura, y que incluso se podría transmitir en vivo a través de las plataformas de la AUF.

El argumento utilizado por la secretaría de prensa de la AUF (siempre solícita y abierta al diálogo, hay que destacar) es que en el mundo del fútbol las selecciones y clubes actúan de esa manera: con “conferencias” virtuales y con preguntas enviadas de antemano. Aunque pudiera ser cierto (no lo es en otros deportes u otras actividades), no quita que empobrece el trabajo periodístico, que en definitiva solo es un vehículo para que la gente, que compone las diferentes audiencias de los medios, conozca acerca de los protagonistas sin estar mediado por el legítimo interés de una organización de controlar el discurso que sale puertas hacia afuera.

Los protagonistas se quejan luego de titulares incorrectos, o incluso Tabárez se quejó tras el partido ante Perú de preguntas repetidas: ¿cómo no va a pasar si el vínculo con la prensa se empobreció radicalmente en el último año y medio? A Tabárez, muchas veces, le molesta la tarea de los periodistas: pues debería tener claro que cuanto menor es el vínculo, más grande es la posibilidad de errores, equívocos o diferencias de concepto.

Particularmente, esta vez, la única posibilidad de saber sobre el tema Cavani fue en esa “conferencia” de Tabárez y con una entrevista al jugador realizada por AUFTV, el canal propio que la Asociación impulsa con fuerza en el medio de su pelea con Tenfield.

Todo eso no pasaría mucho más allá de una polémica entre medios y la AUF que no suele llegar a bambalinas, pero el tema adquiere otro cariz con lo que ocurrió ayer: la AUF decidió eliminar la conferencia de prensa pospartido (obligatoria según las reglas de FIFA) y la sustituyó por una entrevista realizada por periodistas de su propia plataforma AUFTV. Y no con preguntas enviadas de antemano: en formato virtual pero en vivo, con posibilidad de repreguntas, como deberían ser las conferencias de prensa, si es que aún se prefiere no hacerla presencial, como la gran mayoría de las actividades de la sociedad a esta altura.

Para los propios sí, para los ajenos no. Y no es algo contra los periodistas o exfutbolistas de esa plataforma: es con la falta de equidad de la AUF.

El acceso de los medios a los protagonistas del fútbol se ha ido reduciendo con el tiempo, en todo el mundo. Deportistas y organizaciones, desde el Kun Agüero en Twitch hasta la AUF en AUFTV, se han dado cuenta de que pueden prescindir de los medios y actuar ellos mismos como un medio de comunicación, controlando el mensaje que sale hacia afuera. En algunos casos es más cómodo, en otros más rentable, o al menos se busca que lo sea. Y está bien, son las reglas de juego de la comunicación actual. Negarlas sería tapar el sol con la mano.

Pero eso no quita que una organización como la AUF, que gobierna uno de los temas más sensibles para los uruguayos, debería garantizar un mínimo de base a la hora de comparecer ante los medios. Al menos sería sano que así fuera. Lo hace su presidente, o su Consejo Ejecutivo, ¿por qué no la selección?

Porque además, durante mucho tiempo se criticó la exclusividad que, por contrato, tenía en el fútbol la empresa Tenfield, que se empezó a complicar a partir de los conflictos con jugadores o entrenadores, que dejaron de darle declaraciones. Así y todo, aun en la etapa en que todos hablaban con Tenfield, los medios tenían acceso al entrenador o a jugadores. Ahora la AUF está creando un nuevo monopolio de la información, y eso está tan mal como lo que antes se criticaba.