Las disculpas de Federico Buysan por llamar "chanchos" a los inspectores de la IM: ¿qué dijo?

El pasado viernes, luego del primer partido de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Hebraica Macabi y Nacional, los periodistas Federico Buysan y Diego Jokas se refirieron en su programa de radio Sport 890 a la presencia de inspectores de la Intendencia de Montevideo, que según comentaron enviaron un cedulón a la Federación Uruguaya de ese deporte por no contar con una ambulancia, así como otros llamados de atención que los periodistas calificaron como oportunistas.

"¡Cómo somos oportunistas en el deporte!", exclamó Buysan. "Tuvo que salir (Sebastián) Izaguirre en televisión, para que se enteraran que hay que pedir una ambulancia", criticó el periodista. En medio de la espera por la llegada de la asistencia médica, Izaguirre dijo en vivo a la transmisión de Tenfield que "no puede ser que no haya una ambulancia, no podemos jugar así". "Si fuera la federación pongo cuatro ambulancias, una en cada esquina", agregó el periodista.

Luego el periodista, también trabajador de Canal 12 y Directv, informó que la Intendencia capitalina dejó en la FUBB "una boletita con varias infracciones, como el chancho que te para en la esquina".

Estas declaraciones provocaron que Valeria Ripoll, secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), respondiera y exigiera las disculpas de los periodistas, ya que consideró que lo que hicieron fue "tomarle el pelo a la tarea inspectiva".

Para ella, Buysan y Jokas "expresaron o hicieron algunas afirmaciones que son totalmente incorrectas y le faltan el respeto a la función" de los inspectores de Convivencia Departamental. Además, criticó que ridiculizaron a los empleados de la IM al tratarlos de "chanchos y minimizar como que la tarea fuera poco seria o poco importante".

Las disculpas de Federico Buysan

Las idas y vueltas entre Ripoll y los periodistas siguió en la tarde de este martes, cuando Buysan pidió disculpas por las declaraciones.

En su emisión diaria en la misma radio, Sport 890, el periodista se refirió a la situación y aseguró que había "puesto un mal ejemplo".

"Puse un mal ejemplo. Primero, utilizar la palabra chancho para calificar a un inspector de tránsito estuvo fuera de lugar, por eso las disculpas del caso. Fue desafortunada la frase. Cuando me lo trasladó gente de la Federación, que estaba muy molesta, yo no lo supe expresar de la manera correcta. Le pido disculpas a todos los inspectores de tránsito, que realizan una tarea muy importante", comenzó Buysan.

De todos modos, defendió parte de su argumento anterior y redobló su opinión de que consideraba el accionar de los inspectores como oportunista.

"Lo que sí considero, y en eso no me voy a retractar, es que el cedulón fue oportunista. Porque si hay cosas que cumplir, hay que preverlo y no ir con la multa después. Si hay cables en el piso o las chispitas que se hacen en las presentaciones, hay que resolverlas con diálogos y no ir con mala cara y multas a la Federación. Desde ese lugar me pareció oportunista", zanjó.