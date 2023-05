Buysan calificó de "chanchos" a los inspectores y Adeom pidió que se disculpe por "tomarles el pelo"

Los periodistas de la radio Sport 890 Federico Buysan y Diego Jokas criticaron el pasado viernes el accionar de los inspectores de la Intendencia de Montevideo en el primer partido de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) entre Nacional y Hebraica y Macabi del 9 de mayo.

Las declaraciones generaron la respuesta de Valeria Ripoll, secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), quien cree que lo que hicieron los periodistas fue "tomarle el pelo a la tarea inspectiva" y cree que la situación "amerita unas disculpas" por parte de los trabajadores.

"Como el chancho que te para en la esquina"

Tras la recordada infracción de Miguel Barriola a Frank Hassell, por la que el jugador extranjero debió esperar alrededor de 20 minutos para que llegara una ambulancia al Palacio Peñarol con una fractura en la cabeza, la sección de Convivencia Departamental de la Intendencia envió un "cedulón" a la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) en la que le informa que "deberán contar con una unidad móvil en el lugar".

Así lo informó Buysan el pasado viernes e ironizó con que era "bueno saber" que la Intendencia "está preocupada por el básquet" y que "se enteró que hay finales".

"¡Cómo somos oportunistas en el deporte!", exclamó Buysan. "Tuvo que salir (Sebastián) Izaguirre en televisión, para que se enteraran que hay que pedir una ambulancia", criticó el periodista. En medio de la espera por la llegada de la asistencia médica, Izaguirre dijo en vivo a la transmisión de Tenfield que "no puede ser que no haya una ambulancia, no podemos jugar así". "Si fuera la federación pongo cuatro ambulancias, una en cada esquina", agregó Buysan.

Luego el periodista, también trabajador de Canal 12 y Directv, informó que la Intendencia capitalina dejó en la FUBB "una boletita con varias infracciones, como el chancho que te para en la esquina".

Los inspectores sancionaron que en el Palacio Peñarol había un exceso de "cables en el piso". Advirtieron sobre las "chispas frías", que según Jokas refería a el "humito" con el que salieron los jugadores a la cancha; sobre "la tarima de Tenfield", que nuevamente el otro reportero aclaró que se trataba de la "grúa" de la empresa para la televisación, y sobre el "humo de los cigarros" ya que se detectó que había gente fumando dentro del recinto. "¿Vamos a andar con un revólver para que no fume alguno?", apuntó Buysan.

"No se puede ser tan oportunista", continuó el comentarista de básquet de la Sport 890, quien cree que con estas decisiones los inspectores "están buscando cómo molestar", mientras que Jokas sostuvo que buscaban "cómo recaudar".

"No podemos minimizar incumplimientos"

Este martes Ripoll respondió a las críticas de Buysan y Jokas. Dijo que "expresaron o hicieron algunas afirmaciones que son totalmente incorrectas y le faltan el respeto a la función" de los inspectores de Convivencia Departamental.

Además, criticó que con sus declaraciones los periodistas intentaron "tomarle el pelo a la tarea inspectiva" al "tratar de chanchos (a los funcionarios) y minimizar como que la tarea fuera poco seria o poco importante".

La secretaria de Adeom hizo hincapié en que la tarea de los inspectores municipales "no es una tarea poco importante", y que los trabajadores "no se dieron cuenta que había una final de básquet después de este episodio" ni actuaron tras las declaraciones de Izaguirre, como expresó Buysan.

"No son oportunistas, y lo que hacen lo hacen a conciencia", aseguró Ripoll, quien destacó que los inspectores "van a todas las canchas antes de que inicie el campeonato" para trabajar en las irregularidades de los recintos.

"No podemos minimizar incumplimientos que ponen en riesgo la vida de las personas", afirmó la sindicalista, quien cree que "plantear que se sanciona por oportunismo es realmente preocupante".

Para Ripoll la crítica de Buysan y Jokas "amerita unas disculpas del caso", y remarcó que defiende es un "derecho" de la prensa "expresarse", pero "no mentir, difamar y minimizar una tarea".