Las esposas de los candidatos en un día en el que también son protagonistas

Tranquilidad fue la palabra que eligieron las dos posibles primeras damas para hablar de cómo vivieron este domingo. Laura Motta, esposa del candidato frenteamplista Daniel Martínez, dijo en Telemundo que "nervios siempre hay", pero después de una campaña intensa, está tranquila. Lorena Ponce de León, esposa del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, dijo que ese estado de ánimo obedecía a que la tarea estaba "hecha".

Motta votó, como siempre, junto a su esposo en el local de la Universidad ORT de Pocitos, a dónde llegaron cerca de las once de la mañana. Esta vez también estuvo con ellos Gabriela, su hija que vive en Estados Unidos y que llegó este sábado especialmente para la ocasión.

Ponce de León, llegó a la escuela N° 183 en San José de Carrasco cerca del mediodía, acompañada por sus tres hijos, Manuel, Violeta y Luis, y por María, la empleada doméstica, a quien llevaría a votar luego. Afuera la esperaba fumando tabaco su hermano Eduardo, quién caso todas las elecciones vota con ella. La angosta calle Ruiz Ruiz, que apenas tiene una cuadra, se llenó de autos y puestos de diferentes partidos políticos.

Mientras caminaba rumbo al circuito pidió que no le dijeran dónde quedaba, porque explicó que le gusta buscar en cuál de las mesas le toca votar pero su hermano le arruinó la sorpresa y le indicó que fuera al patio de la derecha. Además, junto a la mesa la esperaban sus sobrinos con su cuñada.

Maximiliano Otero

Casi a la misma hora Motta y Martínez hacían fila y debieron esperar cerca de una hora. El candidato la dejó pasar primero, mientras él no paraba de saludar gente que se le acercaba. Juntos, posaron para varias fotos con votantes frenteamplistas.

El circuito estaba desbordado de fotógrafos y camarógrafos que esperaban registrar la votación de su marido, pero también aprovecharon el momento para fotografiarla a ella. Posó con el sobre, se rió para las cámaras y bromeó con una integrante de la mesa de votación.

Fernando Pena

En San José de Carrasco, Ponce de León no tuvo que hacer cola. Un grupo de militantes le avisó cuando se vació la mesa. Igual demoró bastante en ejercer el deber cívico porque fue abordada por familiares, y también se arrimó una pareja de jóvenes con un bebé en brazos que le pidió para sacarse una foto. Ella se detuvo en apretarle los cachetes al bebé y luego sí posó para la foto junto a la mujer, mientras el hombre hacía de fotógrafo.

Entró al cuarto secreto con sus tres hijos. Al salir, Violeta sin pedirlo permiso quiso colocar el sobre en la urna. Ponce de León se lo negó y lo hicieron juntas. La esposa del candidato aseguró que aún se pone nerviosa al momento de votar, y ratificó que vive la jornada con mucha alegría y calma, a diferencia de su esposo, quien dijo que pasa las horas previas a votar con mucha ansiedad.

Maximiliano Otero

Ponce de León afirmó que en estas elecciones optó por dedicarse a la militancia. “Para que vean que también nosotros trabajamos a la par de todo el mundo y somos como todo el mundo”, dijo. Con respecto a la posibilidad de ser primera dama, aseguró que no tendría problema con la exposición y acotó: “La vergüenza y la modestia me la operaron cuando nací”. De todos modos, aclaró que si no tuvo más protagonismo en la campaña es porque toda su vida se dedicó a la actividad privada.

La esposa del candidato nacionalista contó que luego de la votación iría a saludar a los militantes reunidos en un club político del Partido Nacional de Carrasco. Pararía a almorzar con sus hijos y luego pensaba recorrer tres clubes más hasta las 17 horas, momento en el que tenía planificado reunirse con Lacalle Pou para ir rumbo a la sede del candidato en bulevar Artigas y Chaná.

Motta, por su parte, dijo en Telemundo que almorzarían en familia en su casa frente al puerto del Buceo. Contó que una de sus hijas prepararía una torta de tomates, similar a una receta que hacía su suegra aunque no descartó que comieran asado como hicieron en las internas.

A media tarde llegó una mujer a la casa del candidato que contó iba a peinar a Motta para prepararla para el momento más importante de la jornada, la hora de los resultados que en el caso de la fórmula frenteamplista será en el Hotel Crystal Tower del centro.

Producción: Maximiliano Otero